داني كارباخال يغادر ريال مدريد رسمياً.. مسيرة مرصّعة بالألقاب

- أعلن نادي ريال مدريد عن مغادرة المدافع داني كارباخال بعد مسيرة مميزة استمرت 23 موسماً، حيث حقق 27 لقباً، منها ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، مما يجعله واحداً من خمسة لاعبين فقط في التاريخ يحققون هذا الإنجاز. - كارباخال، الذي انضم للنادي في عام 2002، خاض 450 مباراة وسجل 14 هدفاً، وكان جزءاً من الجيل الذهبي الذي سيطر على كرة القدم الأوروبية بين 2016 و2024. - مغادرة كارباخال تشير إلى بدء ريال مدريد في عملية تجديد كبيرة للاعبين بهدف العودة للمنافسة على الألقاب بعد موسمين دون تحقيق أي لقب.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني مغادرة المدافع الإسباني داني كارباخال (34 سنة) رسمياً، بعد سنوات مُميزة حقق فيها الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية، وكان من بين أبرز النجوم الأبطال الذين ساهموا في السيطرة على كرة القدم الأوروبية لسنوات.

وذكر نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، الاثنين: "اتفق ريال مدريد مع القائد داني كارباخال على إنهاء مسيرة رائعة كلاعب مع النادي في نهاية الموسم الحالي. يودُ نادي ريال مدريد أن يُعرب عن امتنانه ومحبته لأحد أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية. يُعد كارفاخال واحداً من خمسة لاعبين فقط في تاريخ كرة القدم فازوا بستة كؤوس أوروبية، وكان جزءاً من فريق شهد واحدة من أروع الفترات في تاريخنا".

وتابع بيان النادي الملكي ذاكراً "انضم إلى نادي ريال مدريد في عام 2002، وارتدى قميص الفريق في 23 موسماً (عشرة مواسم في الفئات العمرية و13 موسماً مع الفريق الأول)، وحقق 27 لقباً (ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ستة ألقاب مونديال أندية، خمسة ألقاب سوبر أوروبي، أربعة ألقاب في الليغا، لقبين في كأس ملك إسبانيا وأربعة ألقاب في السوبر الإسباني. وخاض كاربخال 450 مباراة مع الفريق الأول وسجل 14 هدفاً".

ويُعد كارباخال أخر لاعبي النادي الملكي الذي خاضوا المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2018، ليُغادر بالتالي كل الجيل الذهبي للنادي الملكي الذي فرض هيمنته الكبيرة على كرة القدم الأوروبية بين سنوات 2016 و2024، كما أن مغادرة الظهير الإسباني تعني إن إدارة النادي الملكي بدأت تُفكر بعملية تجديد كبيرة لللاعبين من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب بعد موسمين متتاليين من دون أي لقب.