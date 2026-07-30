- أعاد ترحيل دانيال أوغاما أدونغو، أول لاعب كيني في دوري كرة القدم الأميركية، قضية الهجرة إلى الواجهة بعد بقائه في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني منذ 2016. - أدونغو، الذي كان لاعباً بارزاً في الرغبي وكرة القدم الأميركية، تراكمت عليه سجلات جنائية في إنديانا، مما أدى إلى ترحيله وفقاً لقانون لايكن رايلي. - أكدت إدارة الهجرة والجمارك أن ترحيل أدونغو يعكس التطبيق الصارم للقوانين، مشيرة إلى أن المجتمع أصبح أكثر أماناً بعد إبعاده.

أعاد ترحيل دانيال أوغاما أدونغو (36 عاماً)، أول لاعب كيني الأصل يلعب في دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين، قضية الهجرة إلى صدارة الأحداث الجارية في الولايات المتحدة. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فقد رُحِّل لاعب خط الوسط السابق لفريق إنديانابوليس كولتس من الولايات المتحدة من قِبَل إدارة الهجرة والجمارك، التي صرّحت بأن اللاعب السابق كان في البلاد منذ عام 2016، بعد انتهاء صلاحية تأشيرته، أي لأكثر من تسع سنوات في وضع غير قانوني.

ويملك أدونغو مسيرة رياضية مميزة، فقد كان لاعباً في رياضة الرغبي، وانضم إلى فريق كولتس ولعب معه بين عامي 2013 و2015، وبعدها أصبح أول لاعب كرة قدم كيني يلعب في دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين، وهو إنجاز تاريخي لرياضة بلاده، ومع ذلك، وبعد انتهاء مسيرته الاحترافية، بقي في الولايات المتحدة دون تصريح إقامة قانوني، وفقاً للسلطات الفيدرالية.

وأوضحت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أن اللاعب السابق تراكمت لديه السجلات الجنائية على مدى السنوات التسع الماضية في ولاية إنديانا، بما في ذلك تهم التهديد والاعتداء والإخلال بالنظام العام. إضافةً إلى ذلك، أُدين في عام 2020 بتهمة إتلاف الممتلكات، ما أسفر عن حكم بالسجن لمدة 364 يوماً، وهو سجل كان حاسماً في الإجراءات التي أدت في النهاية إلى ترحيله. وبحسب السلطات، تندرج أحدث التهم الموجهة لأدونغو تحت قانون لايكن رايلي، الذي سنّه الرئيس دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني 2025، والذي ينص على الاحتجاز الإلزامي، من دون إمكانية الإفراج بكفالة، لبعض المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني والمتهمين بارتكاب جرائم محددة، ضمن إطار التشدد العام في سياسة الهجرة بالبلاد.

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وقال دوغلاس طومسون، المدير المساعد لمكتب إدارة الهجرة والجمارك في شيكاغو، في تصريح نقله المصدر ذاته: "كان هذا الشخص الخطير يمثل تهديداً واضحاً للمجتمع، الذي أصبح أكثر أماناً بعد إبعاده. كل من ينتهك قوانين الهجرة سيحاسب، بما في ذلك الرياضيون المحترفون السابقون". وتأتي قضية أدونغو في سياق تصاعد عمليات الرقابة على الهجرة خلال الولاية الرئاسية الثانية لترامب. وقدمت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية ترحيل أدونغو باعتباره مثالاً على التطبيق الصارم للقانون، بغض النظر عن الشهرة العامة للشخص المعني.