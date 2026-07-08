داليتش يستقيل من تدريب منتخب كرواتيا عقب الخروج من المونديال

- أعلن المدرب زلاتكو داليتش انتهاء مسيرته مع منتخب كرواتيا بعد الخروج من كأس العالم 2026، حيث قاد الفريق لتحقيق إنجازات كبيرة دون ألقاب، بما في ذلك التأهل للبطولات الكبرى وحصد ثلاث ميداليات. - أشاد رئيس الاتحاد الكرواتي ماريان كوستيتش بإسهامات داليتش في تطوير كرة القدم الكرواتية، مؤكداً أن اسمه سيظل محفوراً في تاريخ اللعبة. - في كأس العالم 2026، تأهلت كرواتيا من دور المجموعات بعد فوزين على بنما وغانا، لكنها خرجت من دور الـ32 بعد الخسارة أمام البرتغال.

وضع المدرب زلاتكو داليتش (59 عاماً)، اليوم الأربعاء، حداً لرحلته مع منتخب كرواتيا بعد الخروج من كأس العالم 2026 على يد البرتغال من دور الـ32، ليغلق صفحة مميزة من مسيرته شهدت بلوغ مراحل متقدمة في العديد من المسابقات رغم عدم تحقيق أي لقب. وقال المدرب في بيانٍ رسمي نشر اليوم الخميس: "عندما توليت تدريب المنتخب ​الوطني، كنت أؤمن بقدرات اللاعبين وبنفسي، لكنني لم أتخيل أننا سنحقق ⁠كل ما حققناه خلال هذه السنوات التسع تقريباً. لا أستطيع وصف مدى شعوري ​بالفخر بكل انتصار حققناه، وبالتأهل إلى البطولات الكبرى، وحصد ثلاث ميداليات، وبتلك الليالي ​الرائعة التي عاشتها كرة القدم في كرواتيا، مثل فوزنا على إنكلترا أو البرازيل في كأس العالم".

من جانبه، اعترف رئيس الاتحاد المحلي للعبة ماريان كوستيتش بفضل المدرب داليتش على اللعبة في بلاده، بعد كلّ العمل الكبير والبناء الذي قام به عاماً بعد آخر، قائلاً: "اسم زلاتكو سيبقى محفوراً للأبد بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم الكرواتية".

وكان منتخب كرواتيا قد احتل المركز الثاني في دور المجموعات خلف إنكلترا، بعدما خسر بنتيجة 4-2 أمام الأسود الثلاثة، قبل أن يحقق الفريق تحت قيادته فوزين متتاليين على كلّ من بنما بهدفٍ من دون مقابل، وضد غانا بنتيجة 2-1، ليتأهل من الوصافة ويواجه البرتغال في دور الـ32، لتنتهي القمة بالوداع المبكر بعد الخسارة 1-2.