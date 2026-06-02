داعش يهدد المونديال قبل أيام من انطلاقه والمخاوف تتزايد

- تقارير تكشف عن تهديدات أمنية خطيرة من تنظيم داعش تستهدف كأس العالم 2026، مع دعوات لاستهداف الملاعب وشخصيات دينية بارزة، مما أدى إلى رفع مستوى التأهب الأمني في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. - خطط أمنية مشددة تشمل إنشاء نطاقات أمنية مغلقة، مناطق حظر طيران، واستخدام تقنيات متقدمة لمكافحة الطائرات المسيّرة، بهدف حماية الملاعب والمرافق التدريبية. - مشاركة جهات أمنية متعددة، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي الأميركية والشرطة المحلية، لتعزيز الحماية حول مقرات المنتخبات ومعسكراتها، مع فرض طوق أمني متحرك لمرافقة الفرق.

كشفت تقارير عن تهديدات أمنية خطيرة صدرت من تنظيم داعش، تضمنت دعوات لاستهداف ملاعب كأس العالم 2026 ومحاولة تنفيذ هجمات خلال البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إضافة إلى إشارات تهديد طاولت شخصيات دينية بارزة.

وبحسب تقارير صحيفة "ذا صن" اللندنية، الاثنين، ظهرت مواد دعائية تتضمن عبارات تحريضية ودعوات مباشرة لاستهداف الملاعب، في وقت يتزامن مع اقتراب انطلاق البطولة يوم 11 يونيو/حزيران الجاري، وهو ما دفع إلى رفع مستوى التأهب الأمني بشكل كبير في الدول المستضيفة. كما انتشرت صورة لبابا الفاتيكان وهو يحمل كرة كأس العالم 2026، مع الإشارة إلى البطولة الدولية القادمة التي ستُقام جزئياً على الأراضي الأميركية. وتضمنت التهديدات إشارات مرتبطة بالبابا ليو الرابع عشر، الذي من المقرر أن يزور جزر الكناري في نفس اليوم الذي تنطلق فيه بطولة كأس العالم بالمكسيك.

في المقابل، أكدت تقارير أمنية أن مونديال 2026 سيشهد واحدة من أكثر الخطط الأمنية تشدداً في تاريخ البطولة، إذ سيتم تطبيق إجراءات متعددة المستويات تشمل إنشاء نطاقات أمنية مغلقة حول الملاعب ومعسكرات المنتخبات. كما تتضمن الخطط فرض مناطق حظر طيران فوق بعض المنشآت، واستخدام تقنيات متقدمة لمكافحة الطائرات المسيّرة غير المصرح بها، إضافة إلى أنظمة تشويش واعتراض إلكتروني، بهدف حماية الملاعب والمرافق التدريبية.

وتشارك في هذه الإجراءات جهات أمنية متعددة، بينها وزارة الأمن الداخلي الأميركية والشرطة المحلية في المدن المستضيفة، إلى جانب وحدات متخصصة في مكافحة الطائرات المسيّرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. كما سيتم تعزيز الحماية حول مقرات المنتخبات ومعسكراتها، مع فرض طوق أمني متحرك لمرافقة الفرق خلال تنقلاتها، في حين سيتم تقييد الوصول إلى بعض المناطق الحساسة داخل أماكن الإقامة والتدريب. وبالتوازي مع ذلك، تستعد المنتخبات المشاركة لمعسكراتها التحضيرية عبر إجراءات طبية وتنظيمية دقيقة، وسط تشديد كبير على الجوانب الأمنية، بما يعكس مستوى التأهب غير المسبوق قبل انطلاق النسخة المقبلة من كأس العالم.