داروين نونيز يحسم مصيره مع الهلال بسبب بنزيمة

- داروين نونيز، النجم الأوروغواياني، يسعى للرحيل عن الهلال السعودي في الصيف المقبل بعد تهميشه لصالح كريم بنزيمة، الذي انضم حديثاً للفريق. - نونيز، الذي لم يتأقلم مع أسلوب المدرب سيموني إنزاغي، يرغب في عدم إضاعة مسيرته الاحترافية على مقاعد البدلاء، وسط اهتمام أوروبي بخدماته، خاصة من يوفنتوس. - رغم عقده المستمر حتى 2028، شارك نونيز في 16 مباراة فقط بالدوري السعودي، مسجلاً ستة أهداف وأربع تمريرات حاسمة، مما دفعه للمطالبة بالرحيل.

حسم النجم الأوروغواياني، داروين نونيز (26 عاماً)، مستقبله مع نادي الهلال السعودي، بعدما ابتعد عن التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي، سيموني إنزاغي، بسبب وجود المهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة، الذي انضم إلى "الزعيم" في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وذكرت شبكة "توك سبورت" البريطانية، أمس الخميس، أن داروين نونيز يُريد الرحيل عن صفوف الهلال في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وجلس مع إدارة "الزعيم"، حتى يجري التوصل إلى اتفاق العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، رغم أن المهاجم الأوروغواياني طالب في شهر يناير/كانون الماضي بالسماح له بالرحيل، عقب حسم صفقة كريم بنزيمة، الذي فسخ عقده مع فريق الاتحاد.

وأوضحت أن نونيز لا يُريد إضاعة مسيرته الاحترافية بالجلوس على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في أي مواجهة مع نادي الهلال السعودي، الذي تعمل إدارته في الفترة الحالية، على إيجاد مخرج لصاحب الـ26 عاماً، نظراً إلى اهتمام العديد من الفرق الأوروبية بخدماته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، يتقدمها يوفنتوس الإيطالي.

وتابعت أن نونيز يمتلك عقداً مع نادي الهلال ينتهي في صيف 2028، لكنه لم يستطع نهائياً التأقلم مع طريقة لعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، بالإضافة إلى ابتعاده عن القائمة المشاركة في المسابقات المحلية، بعدما وضعت إدارة "الزعيم" اسم كريم بنزيمة بدلاً من الأوروغواياني، الذي اكتفى باللعب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وختمت الشبكة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن داروين نونيز، لعب مع نادي الهلال في 16 مباراة فقط بالدوري السعودي لكرة القدم، واستطاع تسجيل ستة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة، لكن حسم صفقة كريم بنزيمة، جعله يبتعد عن التشكيلة الأساسية، بسبب قوانين المسابقة المحلية، الأمر الذي جعله يطالب بالرحيل في الصيف القادم.