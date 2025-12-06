خيبة لدى المشجعين التونسيين بعد مواجهة فلسطين

- انتهت مباراة تونس وفلسطين بالتعادل 2-2 في الجولة الثانية من كأس العرب 2025، حيث سجل زيد القنبر هدف التعادل لفلسطين في الدقيقة 85، مما رفع رصيد فلسطين إلى أربع نقاط وتونس إلى نقطة واحدة. - عبّرت المشجعة التونسية سناء ابن قواس عن خيبة أملها من نتيجة المباراة، مشيرة إلى تراجع أداء منتخب تونس في الشوط الثاني، لكنها أبدت سعادتها برفع "تيفو" يجمع بين علمي فلسطين وتونس. - تمنت المشجعة تأهل المنتخبين معاً إلى الدور المقبل، مشيدة بروح التضامن بين المشجعين التونسيين والفلسطينيين خلال المباراة.

عبّرت المشجعة التونسية سناء ابن قواس عن خيبتها من نتيجة مباراة منتخب بلادها الأخيرة أمام منتخب فلسطين في الجولة الثانية من لقاءات المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025. وأكدت المشجّعة التونسية لكاميرا "العربي الجديد" أن تراجع مستوى منتخب بلادها في الشوط الثاني أدى إلى تعثره في النهاية، مضيفة: "تعثرنا في المباراة الماضية أمام سورية، لكننا توقعنا الفوز اليوم بنسبة 1000%، وهذا لم يحصل".

وأبدت ابن قواس سعادتها برفع "تيفو" يربط بين علمي فلسطين وتونس في بداية المباراة، وقالت: "معظم المشجّعين التونسيين حملوا أعلام البلدين، وارتدوا الكوفيات الفلسطينية خلال المواجهة، وفلسطين في القلب". وتمنت مشجعة "نسور قرطاج" في آخر كلامها تأهل المنتخبين معاً إلى الدور المقبل.

وانتهت مواجهة منتخبي فلسطين وتونس، الخميس، بالتعادل الإيجابي 2-2، في مباراة قوية احتضنها استاد لوسيل الأيقوني في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025. وحصد بالتالي الفدائي نقطة مهمة رفعت رصيده إلى أربع نقاط، مقابل نقطة وحيدة لنسور قرطاج بعد خسارتهم في الجولة الأولى أمام سورية.