انتهت مشاركة منتخب تونس في بطولة كأس العرب قطر 2025، بشكل مبكّر، إذ غادر "نسور قرطاج" المسابقة بعد منافسات مرحلة المجموعات، بعدما حصدوا أربع نقاط لم تكن كافية لبلوغ الدور ربع النهائي، إذ اكتفوا بالفوز على البلد المنظم قطر، والخسارة من سورية والتعادل أمام فلسطين.

وأثّر خروج منتخب تونس من البطولة بصورة مباشرة على برنامج الفريق قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في المغرب بدءاً من يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي، إذ كان من المقرر أن يجري اللاعبون معسكراً تحضيرياً في الدوحة إذا استمر مشوارهم في البطولة، على الأقل إلى مرحلة ربع النهائي، وبعدها السفر مباشرة إلى المغرب.

وتبعاً لذلك عادت بعثة المنتخب إلى تونس، يوم الاثنين، حيث سيدخل اللاعبون معسكراً محلياً، يبدأ يوم الجمعة المقبل، على الأرجح سيكون في مدينة طبرقة، شمال البلاد، وفقاً للمعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد". ويتضمّن المعسكر مباراة ودية قد تكون ضد منتخب بوتسوانا، فيما يسعى الاتحاد التونسي إلى برمجة مباراة ودية ثانية قبل السفر الى المغرب في التاسع عشر من الشهر الحالي.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المدير الفني سامي الطرابلسي سيعلن يوم الثلاثاء عن قائمة اللاعبين للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ سينطلق المعسكر باللاعبين المحليين والمحترفين في الدوريات العربية، فيما تصل العناصر المغتربة في أوروبا بدءاً من يوم 15 ديسمبر، وفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتفتتح تونس مشاركتها في أمم أفريقيا بمواجهة أوغندا ثم نيجيريا وتنزانيا، وذلك أيام 23 و27 و30 ديسمبر/كانون الأول، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في مشاركة يسعى خلالها "نسور قرطاج" إلى تحقيق لقبهم الثاني في البطولة بعد التتويج بنسخة 2004.