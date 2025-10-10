خيبة جديدة لـ"صقور الجديان": السودان يودّع حلم المونديال

- فشل منتخب السودان في التأهل لكأس العالم 2026 بعد تعادله السلبي مع موريتانيا، مما أطفأ آمال الجماهير السودانية في رؤية منتخبهم في المحفل الكروي العالمي. - رغم التحسن في الشوط الثاني والضغط على الدفاع الموريتاني، إلا أن التسرع وتألق الحارس الموريتاني حالا دون تسجيل الأهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وسط حسرة على الفرص الضائعة. - يحتل السودان المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بينما يتنافس السنغال والكونغو الديمقراطية على بطاقتي التأهل، مع وعود بمواصلة العمل لتحقيق أهداف مستقبلية.

فشل منتخب السودان رسمياً في التأهل أو حتى الوصول إلى الملحق الأفريقي والعالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك صيف العام المقبل، وذلك بعد تعادله سلباً مع منتخب موريتانيا في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا، اليوم الجمعة، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال. وكان التعادل بطعم الخسارة، ليطفئ آخر بصيص أمل لدى الجماهير السودانية التي كانت تحلم برؤية منتخبها في أكبر محفل كروي عالمي.

وأجرى المدير الفني لمنتخب السودان الغاني جيمس كواسي أبياه (65 عاماً) العديد من التغييرات على قائمة "صقور الجديان" خلال التوقف الدولي الحالي، بعد خسارتين متتاليتين أمام السنغال وتوغو، بحثاً عن رد فعل قوي يعيد الثقة إلى التشكيلة، إلا أن لاعبيه دخلوا الشوط الأول بأداء باهت، لم تظهر فيه أي رغبة حقيقية في الفوز، في وقتٍ كانت فيه الأخبار القادمة من الملاعب الأخرى تُعقّد مهمته أكثر، بعد تفوّق منتخبي السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية في صراعهما المباشر على بطاقتي التأهل.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب السوداني بشكل واضح، وضغط بقوة على الدفاع الموريتاني، لكن التسرع أمام المرمى وتألق الحارس عبد الرحمن صار حرما "صقور الجديان" من التسجيل. وقد أضاع محمد عيسى وسيف تيري فرصاً محققة، قبل أن يلجأ المدرب أبياه إلى الزجّ بالثنائي محمد عبد الرحمن الغربال وموسى كانتي لتنشيط الهجوم، غير أن الفاعلية الهجومية بقيت غائبة، لتنتهي المواجهة بنتيجة التعادل السلبي، وسط حسرة كبيرة على الفرص الضائعة.

وبهذا التعادل، انتهى حلم منتخب السودان في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إذ رفع رفاق الغربال رصيدهم إلى 13 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، فيما يتواصل الصراع بين منتخبي السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الجولة الأخيرة. وفاز "أسود التيرانغا" بخماسية نظيفة على جنوب السودان ليصلوا إلى 21 نقطة، بينما اقتنصت الكونغو الديمقراطية فوزاً ثميناً على توغو بهدف من دون رد لتحتل الوصافة بـ19 نقطة.

وسينهي منتخب السودان مشواره في التصفيات، يوم الثلاثاء المقبل، حين يحل ضيفاً على الكونغو الديمقراطية، بينما يستقبل منتخب السنغال نظيره الموريتاني في داكار. ومع نهاية التصفيات، سيطوي "صقور الجديان" صفحة المونديال بحسرة، لكن مع وعود بمواصلة العمل من أجل المستقبل، والتركيز على هدف جديد يتمثل في التأهل لبطولة كأس العرب في قطر، ثم خوض غمار كأس أمم أفريقيا المقبلة في المغرب.