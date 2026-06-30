- تعرض المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا لانتقادات حادة بعد خروج منتخب أوروغواي من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026، إثر خسارته أمام إسبانيا بهدف نظيف. - كشفت شبكة "إي إس بي أن" عن تفاصيل ما حدث بين بيلسا ولاعبي أوروغواي، حيث اتهمهم بالخيانة لعدم تقبلهم أفكاره، مما أدى إلى تعادلهم مع السعودية والرأس الأخضر وخسارتهم أمام إسبانيا. - في المؤتمر الصحافي، اعترف بيلسا بفشله في مهمته مع المنتخب، معبراً عن غضبه واتهامه اللاعبين بالتخلي عنه خلال البطولة.

تواصل وسائل الإعلام العالمية، مُلاحقة ما دار خلف الكواليس مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا (70 عاماً)، الذي تلقى انتقادات لاذعة، بسبب الطريقة التي أدار بها منتخب أوروغواي خلال بطولة كأس العالم 2026، التي خرج منها من مرحلة المجموعات، عقب الخسارة القاسية على يد إسبانيا، بهدف مقابل لا شيء.

وكشفت شبكة "إي إس بي أن" الأميركية، الثلاثاء، عن كواليس ما دار بين بيلسا ونجوم منتخب أوروغواي، بعد الخسارة على يد إسبانيا بهدف نظيف، والخروج رسمياً من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم، بعدما دخل المدرب الأرجنتيني في عراك مع وسائل الإعلام، وذهب مباشرة إلى غرف خلع الملابس.

وبعد دخول بيلسا إلى غرف خلع الملابس، خيّم الصمت على جميع نجوم منتخب أوروغواي، ليقول مباشرة: "غادرت كأس العالم حزيناً، لأنكم تخليتم عني"، ليواصل المدرب الأرجنتيني نوبة "جنونه" بسبب الصراخ الذي علا بعدها، واتهامه اللاعبين بـ"الخيانة"، لأنهم لم يتقبلوا تطبيق أفكاره خلال المواجهات الثلاث، التي تعادل فيها مع السعودية والرأس الأخضر، قبل أن يخسر على يد إسبانيا.

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وختمت الشبكة الأميركية تقريرها بالإشارة إلى أن مارسيلو بيلسا اعتبر علناً في المؤتمر الصحافي، أنه فشل في أداء مهمته مع منتخب أوروغواي، بعدما ضاع تعب السنين، من أجل التحضير لبطولة كأس العالم 2026، لكنه لم يتردد نهائياً في التعبير عن غضبه بعيداً عن أعين وسائل الإعلام، ووجه تهمة "الخيانة" إلى نجوم الفريق، الذين تخلوا عنه كلياً خلال المونديال.