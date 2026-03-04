خوليت ينتقد كرة القدم الحديثة: قررتُ التوقف عن مشاهدة المباريات

- رود خوليت يعبر عن استيائه من تراجع المستوى الفني لكرة القدم، مشيراً إلى فقدان المتعة في المباريات بسبب التركيز على الكرات الثابتة بدلاً من الأداء الفني الممتع. - خوليت ينتقد مباراة أرسنال وتشلسي، واصفاً إياها بالسيئة، ويعبر عن خيبة أمله من اللاعبين الذين يركزون على الركنيات ورميات التماس بدلاً من المراوغة والتحدي. - يعتقد خوليت أن كرة القدم لم تتطور فنياً، مما أفقدها التنافسية، مشيراً إلى اعتماد الفرق، مثل أرسنال، على الكرات الثابتة لتحقيق الأهداف.

عبّر نجم كرة القدم الهولندية السابق، رود خوليت (63 عاماً)، عن استيائه من تراجع المستوى الفني للمباريات، خاصة في الدوريات القوية، حيث انتقد نجم ميلان سابقاً، طريقة اللعب المعتمدة من قبل العديد من الأندية في العالم، معتبراً أن متعة المباريات أصبحت مفقودة، خاصة مع التركيز الكامل على الكرات الثابتة من قبل الأندية التي تسعى إلى الوصول إلى مرمى منافسيها دون الاعتماد على الأداء الفني الممتع.

وقال خوليت، في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الثلاثاء، نقلاً عن بودكاست مع "زيغو سبورت" الهولندي عن واقع كرة القدم: "قررتُ التوقف عن مشاهدة كرة القدم، لم أعد أستمتع برياضتنا. شاهدتُ مباراة أرسنال وتشلسي (الأحد الماضي في الدوري الإنكليزي)، يا لها من مباراة سيئة للغاية.. أرى اللاعبين يُحاولون الحصول على ركلات ركنية، ورميات تماس، وأرى جامعي الكرات على أهبة الاستعداد لتوزيع المناشف على اللاعبين".

وتابع اللاعب السابق صاحب التجارب العديدة حديثه عن اللعبة قائلاً: " لقد أصبحت كرة القدم مروعة بكل معنى الكلمة. آمل ألا يكون هذا هو المسار الذي نسلكه. أنتظر لاعبين يجرؤون على تحدي المدافعين مجدداً، لاعباً مثل لامين يامال (نجم نادي برشلونة الإسباني)، إني أفتقد متعة اللعب. ببساطة، لم أعد أستمتع بكرة القدم. فالجميع يؤدي مهاماً روتينية على أرض الملعب. أين اللاعبون الذين يجيدون المراوغة؟ أين اللاعبون الشجعان؟ الجميع يمرر الكرة، باستمرار".

ويعتبر خوليت أن مستوى كرة القدم لم يشهد تطوراً على الصعيد الفني، وهو ما جعل المباريات تفتقد التنافسية والمتعة. وقد بات الاعتماد على الكرات الثابتة مسيطراً على خطط معظم الفرق، وخاصة نادي أرسنال الإنكليزي، الذي تفوق على منافسيه بفضل حسن تنفيذ الركنيات التي كانت وراء نسبة كبيرة من أهداف الفريق في الموسم الحالي.