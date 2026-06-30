خوليت في رسالة مؤثرة: تجربة قطر غيّرت نظرتي وأنهت الأفكار المسبقة

- رود خوليت يودع جماهير الرياضة العربية برسالة مؤثرة بعد انتهاء مسيرته كمحلل في "بي إن سبورتس"، مشيراً إلى التجربة الغنية التي عاشها في قطر وتعرفه على الهوية الإسلامية عن قرب. - خوليت يعبر عن امتنانه للتجربة التي غيرت نظرته السابقة المتأثرة بالإعلام الأوروبي، ويشكر زملاءه في قطر على ما تعلمه عن الهوية الإسلامية. - خروج منتخب هولندا من كأس العالم 2026 على يد المغرب، الذي يواصل رحلته في البطولة، يضيف لحظة حزينة لجماهير "الطواحين".

وجه أسطورة منتخب هولندا السابق رود خوليت (63 عاماً) رسالة مؤثرة إلى جماهير الرياضة في المنطقة العربية، بعدما أعلن نهاية مسيرته محللاً في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عقب خروج "الطواحين" من دور الـ32 على يد منتخب المغرب، بركلات الترجيح (3-2) في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وبعد نهاية المواجهة بين منتخب هولندا والمغرب، قال رود خوليت في الاستديو التحليلي، الثلاثاء: "أعتقد أن هذه ستكون المرة الأخيرة التي أكون فيها معكم، سوف أفتقدكم يا أصدقائي بعد كأس العالم"، لكن قرر إظهار ما يدور في قلبه، بعدما أكد أن أكثر شيء لن ينساه نهائياً هو التجربة الغنية التي عاشها في قطر، لأنه استطاع التعرف عن قرب على الهوية الإسلامية، مشيراً إلى أن الصورة التي كان يحملها سابقاً تأثرت بالأفكار المسبقة السائدة في الإعلام الأوروبي.

وأضاف خوليت: "الشيء الأجمل هنا في دولة قطر، هو أنني تعرفت على حقيقة هوية المسلمين؛ لأن هناك أفكاراً مسبقة بسبب الإعلام في أوروبا. لقد تعلمت خلال السنوات الماضية عن الهوية الإسلامية بشكل كبير للغاية، وشكراً لكم على كل ما منحتموني إياه، والشكر موصول لكل زملائي الأعزاء".

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وجاءت كلمات أسطورة منتخب هولندا السابق رود خوليت في وقت حزين للغاية بالنسبة لجماهير "الطواحين"، التي شاهدت رفاق القائد فيرجيل فان دايك تنتهي رحلتهم في بطولة كأس العالم 2026، على يد منتخب المغرب، الذي واصل رحلته صوب دور الـ16، الذي سيواجه في نظيره الكندي، ويأمل من خلال في صناعة تاريخه مرة أخرى، والسير على الإرث الذي فعله في مونديال قطر 2022، عندما وصل "أسود الأطلس" لنصف النهائي.