خوليت أسطورة هولندا يُوجه نصيحة لمنتخب إيطاليا من أجل العودة

وجه أسطورة كرة القدم الهولندية، رود خوليت (63 سنة)، نصيحة لمنتخب إيطاليا من أجل العودة بقوة في كرة القدم العالمية، خصوصاً بعد الانتكاسة الكبيرة بالفشل في التأهل إلى مونديال 2026، والغياب عن بطولة كأس العالم للمرة الثالثة توالياً.

وطلب خوليت من منتخب إيطاليا العودة إلى الأساسيات التي بُني عليها من أجل استعادة مستواه الكبير في كرة القدم الأوروبية والعالمية، والعودة إلى "الحمض النووي الدفاعي وليس أسلوب تيكي-تاكا الذي ليس للجميع، ومن الصعب على منتخب الأزوري تطبيقه في ظل ضمه لاعبين لا يُمكنهم تقديم هذا الأسلوب في اللعب خلال المنافسات الدولية الكبيرة.

وقال خوليت في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس إيطاليا، الثلاثاء، موجهاً كلامه لمنتخب إيطاليا "عليكم العودة إلى الحمض النووي الإيطالي، أي المدافعين الجيدين، وحراس المرمى الجيدين، والمهاجمين الجيدين. آخر لقب فازت به إيطاليا كان إلى حدّ كبير بفضل ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (بطولة يورو صيف 2021)، هذا هو حمضكم النووي: أفضل المدافعين".

وجاءت تصريحات خوليت بعدما قال بونوتشي الثلاثاء إنه يحلم بتولي مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني بيب غوارديولا، الذي يشتهر بأسلوبه الهجومي، مهمة تدريب إيطاليا لأن "وجوده سيعني إدخال تغيير جذري مقارنة بكل ما تم القيام به في الماضي"، لكن خوليت لم يوافقه الرأي ورد قائلاً "لا أعني أنه يجب عليكم ركن الحافلة (التكتل الدفاعي أمام منطقة الجزاء)، لكن في السابق كان هناك باولو مالديني في الدفاع، بينما فاز فابيو كانافارو بالكرة الذهبية مع إيطاليا. الدفاع أمر مهم".

وأضاف رود خوليت، أسطورة كرة القدم الهولندية، في حديثه عن أزمة كرة القدم الإيطالية الحالية: "الآن، الجميع يريد لعب كرة التيكي-تاكا (الأسلوب الذي اشتهر به وما زال برشلونة الإسباني مع المدرب الهولندي الراحل يوهان كرويف أولاً، ثم غوارديولا من بعده) والخروج بالكرة من منطقة الجزاء، لكن هذا الأسلوب ليس مناسباً للجميع".

ويعرف خوليت الكرة الإيطالية بشكل كبير؛ إذ تألق لاعباً في خط وسط نادي ميلان، إلى جانب مواطنيه ماركو فان باستن وفرانك رايكارد، في حقبة هيمنة فريق "الروسونيري" مع الاعتماد على ثلاثة أجانب فقط، وخاض خوليت 178 مباراة في الدوري الإيطالي خلال مسيرته، سجل خلالها 62 هدفاً مع 46 تمريرة حاسمة، وكان معظمها بقميص ميلان، مع تجربة أيضاً في سامبدوريا قبل انتقاله إلى تشيلسي الإنكليزي عام 1995. وسبق للنجم الهولندي خوليت أن تُوّج خلال مسيرته الكروية بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي مع ميلان، وبلقبين في دوري أبطال أوروبا، ومثلهما في كأس السوبر الأوروبية، وكأس الإنتركونتيننتال، ولقبين في كأس السوبر الإيطالية، كما تُوّج بلقب كأس إيطاليا مع نادي سامبدوريا.