- اتخذ منتخب إنكلترا إجراءات أمنية مشددة في معسكره بمدينة كانساس سيتي، لضمان سرية التحضيرات لكأس العالم 2026، مع التركيز على حماية التدريبات التكتيكية من التجسس، خاصة الكرات الثابتة وركلات الجزاء. - أكد المدرب توماس توخيل على أهمية الخصوصية قبل المباريات، مشيراً إلى أن أي تسريب قد يمنح المنافسين أفضلية، وأعرب عن رضاه عن تجهيزات المعسكر والدعم المقدم من الاتحاد الإنكليزي. - دافع توخيل عن استبعاد بعض الأسماء البارزة، مشيراً إلى اختيار اللاعبين بناءً على الجاهزية الفنية، وكشف عن انضمام لاعبين شباب للمساعدة في التحضيرات، مع إمكانية استدعاء لاعبين إضافيين عند الحاجة.

اتخذ منتخب إنكلترا لكرة القدم إجراءات أمنية مشددة في معسكره المقرر بمدينة كانساس سيتي الأميركية، تحضيراً لكأس العالم 2026، وذلك بهدف منع أي محاولات "تجسس" على تدريبات الفريق قبل المباريات. وكشف المدرب الألماني توماس توخيل أن الاتحاد الإنكليزي يعمل على توفير حماية إضافية حول ملعب التدريبات داخل مجمع "سويب سوكر فيليج"، مشيراً إلى أن الهدف هو الحفاظ على سرية التحضيرات التكتيكية، خصوصاً فيما يتعلق بالكرات الثابتة وركلات الجزاء وخطط المباراة النهائية.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن اللندنية، السبت، إنه "من الضروري جداً الحفاظ على الخصوصية في اليوم الذي يسبق المباريات، لأن أي تسريب يمكن أن يمنح المنافس أفضلية واضحة"، مضيفاً أن الفريق يسعى لأن تكون تحضيراته "بعيدة قدر الإمكان عن أعين الآخرين".

كما أشار إلى أن منتخبات أخرى، مثل الأرجنتين، اختارت مسبقاً مواقع تدريب أكثر عزلة في كانساس، في حين أعرب عن رضاه عن تجهيزات معسكر المنتخب الإنكليزي والدعم المقدم من الاتحاد، معتبراً أنها تلبي جميع الاحتياجات. وتأتي هذه الخطوة في ظل سوابق تتعلق بمحاولات مراقبة تدريبات المنتخبات في بطولات كبرى، من بينها اعتذار السويد لكوريا الجنوبية بعد حادثة تجسس في مونديال 2018، إضافة إلى شكاوى سابقة من فرنسا في مونديال 2014 بسبب طائرات مسيّرة قرب ملاعب التدريب، فضلاً عن شكوك تاريخية لدى إنكلترا في تصفيات 1993 دفعت الجهاز الفني حينها لنقل معسكره إلى موقع عسكري.

وفي سياق متصل، دافع توخيل عن قراراته المتعلقة باستبعاد بعض الأسماء البارزة من القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً، مؤكداً أنه يختار اللاعبين بناءً على الجاهزية الفنية وليس الأسماء، كما كشف عن انضمام ثلاثة لاعبين شباب إلى معسكر المنتخب في فلوريدا للمساعدة في التحضيرات، وهم ريو نغوموها، جوش كين، وأليكس سكوت، مع إمكانية استدعاء لاعبين إضافيين من قائمة موسعة تضم 55 لاعباً في حال حدوث إصابات قبل انطلاق البطولة، بما فيها المباراة الافتتاحية أمام كرواتيا في 17 يونيو/حزيران.