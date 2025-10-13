خورخي مينديش وكيلاً لنجم لبناني... نقلة نوعية في الاحتراف؟

- أصبح سامي مرهج، اللاعب اللبناني البالغ من العمر 18 عامًا، تحت إدارة وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديش، مما يعزز فرصه في الانضمام إلى أندية أوروبية كبيرة بفضل علاقات مينديش الواسعة. - مرهج، الذي يلعب حاليًا مع ديبورتيفو بيريرا الكولومبي، قدّم أداءً مميزًا بتسجيله سبعة أهداف في 31 مباراة، ورفض تمثيل منتخب كولومبيا مفضلاً منتخب لبنان، حيث سجل ستة أهداف في تسع مباريات. - توقيع مرهج مع مينديش يُعد نقلة نوعية في مسيرته الاحترافية، مع توقعات بمشاركته في بطولات كأس العرب 2025 وكأس آسيا 2027.

أمسى وكيل أعمال اللاعبين، خورخي مينديش (59 سنة)، وكيلاً للاعب منتخب لبنان سامي مرهج (18 سنة)، إذ سيكون تحت رعايته من الآن وصاعداً، في محاولة لإحداث نقلة نوعية في مسيرة الاحتراف الخاصة بالموهبة اللبنانية، الذي يطمح للظهور مع أندية عالمية كبيرة في المستقبل.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية في تقرير خاص نشرته، أمس الأحد، أن سامي مرهج صاحب الذي يلعب مع نادي ديبورتيفو بيريرا الكولومبي وبدأ يُمثل منتخب لبنان منذ عام 2024، وقع رسمياً مع وكيل أعمال اللاعبين الشهير، البرتغالي، خورخي مينديش ليُدير أعماله في الفترة القادمة، وهو وكيل أعمال نجوم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسباني لامين يامال، والبرتغالي فيتينيا، والكولومبيين راداميل فالكاو وجيمس رودريغيز وغيرهم من النجوم المُميزة في كرة القدم العالمية.

وبدأ المهاجم سامي مرهج يحظى باهتمام كبير من أندية أوروبية عدّة في ظل المستوى المُميز الذي يُقدمه مع فريقه ديبورتيفو بيريرا الكولومبي، إذ خاض حتى الآن 31 مباراة مع الفريق وسجل سبعة أهداف، في وقت خاض تسع مباريات حتى الآن مع منتخب لبنان وسجل ستة أهداف، وأصبح من ركائز منتخب الأرز بقيادة المدرب ميودراغ رادولوفيتش. وتُعد خطوة أن يكون خورخي مينديش وكيل أعمال للنجم سامي مرهج، مُميزة للاعب اللبناني، إذ يملك مينديش علاقات مُميزة مع جميع الأندية الأوروبية الكبيرة، وصاحب صيت قوي في عالم وكلاء اللاعبين، فهو الذي سبق وأن أوصل النجم الكولومبي جيمس رودريغيز إلى ريال مدريد الإسباني، والمهاجم الكولومبي راداميل فالكاو إلى مانشستر يونايتد وتشلسي في الدوري الإنكليزي.

ورغم أن مرهج يملك الجنسية الكولومبية أيضاً إلى جانب الجنسية اللبنانية (الأصل)، إلّا أنه رفض تمثيل منتخب كولومبيا تحت 20 سنة عندما طلب منه ذلك الاتحاد الكولومبي، واختار تمثيل منتخب لبنان الأولمبي، ووصل إلى منتخب لبنان الأول حالياً، إذ من المتوقع أن يكون له بصمة مُميزة معه في المباريات القادمة، وخصوصاً بطولتَي كأس العرب 2025 وكأس آسيا 2027 في حال التأهل (يخوض المنتخب حالياً التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا وسيلعب مباراة فاصلة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني للتأهل إلى بطولة كأس العرب).

ويُعد توقيع سامي مرهج مع وكيل أعمال اللاعبين خورخي مينديش نقلة نوعية كبيرة في مسيرة اللاعب اللبناني، الذي من الممكن أن يحظى بتغيير كبير في مسيرته الاحترافية، خصوصاً أنه ما زال في سن الـ18 سنة ويملك مستقبلاً كبيراً، ومن الممكن أن يعمل مينديش على ملف مرهج في المستقبل من أجل محاولة إيصاله إلى نادٍ أوروبي كبير في أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبيرة. يُذكر أن أبرز اللاعبين اللبنانيين الذين سبق وأن احترفوا في دوري أوروبي كبير، هما رضا عنتر (45 سنة حالياً)، ويوسف محمد (45 سنة حالياً)، إذ احترفا في بطولة الدوري الألماني خلال مسيرتهما الكروية، فقد لعب عنتر مع أندية هامبورغ وفرايبورغ وكولن في البوندسليغا، في وقت مثل محمد المُلقب باسم "دودو"، ناديي فرايبورغ وكولن.