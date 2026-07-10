خورخي جيسوس مدرباً لمنتخب البرتغال بعد خيبة كأس العالم

- أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تعيين خورخي جيسوس مدرباً جديداً للمنتخب بعد الخروج من كأس العالم 2026 على يد إسبانيا، حيث انتهت رحلة كريستيانو رونالدو وزملائه في البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. - جيسوس، الذي قاد فرقاً مثل بنفيكا وسبورتينغ لشبونة والنصر السعودي، يبدأ مهمة جديدة مع المنتخب البرتغالي، خلفاً للمدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز الذي انتهى عقده بعد الأداء المخيب. - يسعى جيسوس لتحقيق نجاحات جديدة مع المنتخب، بما في ذلك التحضير لمونديال 2030 واستعادة لقب "اليورو" ودوري الأمم الأوروبية.

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تعيين خورخي جيسوس مدرباً جديداً للمنتخب بعد الخروج المخيب للآمال من بطولة كأس العالم 2026 على يد إسبانيا من دور الـ16، عقب الخسارة بهدفٍ من دون مقابل، سجله البديل ميكيل ميرينو، لتنتهي رحلة النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو وزملائه في النسخة التي تقام فعالياتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وتختتم يوم 19 يوليو/ تموز الجاري.

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي على منصة "إكس" اليوم الجمعة: :في رحلة جديدة تبدأ اليوم. مرحباً بك في المنتخب الوطني، السيد خورخي جيسوس"، ليبدأ بذلك صاحب الـ71 عاماً مهمة جديدة في مسيرته التي أشرف خلالها فقط على الأندية، مثل بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، مع قيادته مؤخراً فريق النصر السعودي الذي توج بصحبته بلقب الدوري مع رونالدو ومواطنه جواو فيليكس.

وكان الاتحاد البرتغالي للعبة قد أكد الأربعاء نهاية حقبة المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز عقب الأداء المخيب للآمال، بعدما كان الأخير قد أعلن ذلك بنفسه في المؤتمر الصحافي الذي تلى الهزيمة أمام "لاروخا" الاثنين الماضي، وقال يومها: "جئت ‌إلى البرتغال للفوز بكأس العالم، وأعتقد أنه من دون الفوز بها لا جدوى من الاستمرار، أمام مجلس الإدارة (في ⁠الاتحاد) والرئيس الآن فرصة اختيار المدرب الجديد، ينتهي ​عقدي اليوم. وليس هناك الكثير لأقوله".

ويمتلك جيسوس خبرة كبيرة في عالم التدريب بعدما بدأ مسيرته في عام 1990، وهو الآن سيُحاول الاستفادة من كلّ التجارب التي مرّت عليه في مسيرته لتحقيق لقب جديد مع المنتخب، ولعلّ أبرزها سيكون التحضير لمونديال 2030 المنتظرة إقامته في البرتغال وإسبانيا والمغرب، إلى جانب محاولة الحفاظ على تاج دوري الأمم الأوروبية، واستعادة لقب "اليورو" الذي توج به الفريق عام 2016.