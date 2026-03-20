خوان غارسيا مفاجأة منتخب إسبانيا.. من النجومية إلى العالمية

حقق حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، خوان غارسيا (24 سنة) حلمه، بتمثيل منتخب إسبانيا لأول مرة في مسيرته الكروية بعد النجومية الكبيرة التي صنعها مع النادي الكتالوني، وذلك إثر استدعائه من مدرب منتخب لا روخا، لويس دي لا فوينتي، لأول مرة في عام 2026.

واستدعى مدرب منتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، الحارس الإسباني، خوان غارسيا (24 سنة)، رسمياً، الجمعة، بعدما أعلن قائمته التي ستخوض المباريات الودية التحضيرية لبطولة كأس العالم الأسبوع المقبل. وكان حارس مرمى نادي برشلونة، الذي يُقدم مستوى استثنائياً مع المدرب هانسي فليك، من ضمن قائمة ضمت 27 لاعباً إسبانياً.

ويأتي استدعاء خوان غارسيا لأول مرة لتمثيل منتخب إسبانيا بعد المستوى المُميز الذي قدمه مع نادي برشلونة في موسم 2025-2026، بعد انضمامه إلى النادي الكتالوني قادماً من نادي إسبانيول، ليُثبت من خلال أدائه أنه يستحق أن يكون الحارس الأول للمنتخب في مونديال 2026، مع العلم أن دي لا فوينتي أشار في وقت سابق إلى أن غارسيا يلعب بطريقة رائعة ولكنه يحتاج لبعض الوقت لكي يُصبح الحارس الأول في تشكيلة المنتخب.

ويواجه خوان غارسيا منافسة كبيرة في حراسة مرمى منتخب إسبانيا، إذ استدعى دي لا فوينتي، أوناي سيمون حارس مرمى أتلتيك بلباو، ديفيد رايا حارس مرمى نادي أرسنال، أليكس ريميرو حارس مرمى ريال سوسييداد، وبعيداً عن حارس سوسييداد، يُقدم رايا مستوى كبيراً جداً مع فريق المدفعجية ويُمكن أن يخطف المركز الأساسي في تشكيلة دي لا فوينتي في مونديال 2026، بينما يواجه سيمون الحارس الأساسي حالياً صعوبات كبيرة هذا الموسم مع بلباو وممكن أن يتراجع إلى المركز الثاني لناحية اختيار المدرب للحارس الأساسي خلف رايا.

ويُساعد سن خوان غارسيا (24 سنة)، كثيراً الحارس لأن يحظى بمستقبل واعد مع منتخب إسبانيا، لأن أوناي سيمون يبلغ حالياً 28 سنة وديفيد رايا 30 سنة وأليكس ريميرو 30 سنة، وبالتالي ممكن أن يستفيد من غارسيا من سنه الصغيرة لتقديم أفضل ما لديه في تدريبات منتخب إسبانيا وفي أول مباراة ودية يُشركه فيها المدرب، لمحاولة حجز مكان أساسي له في تشكيلة المنتخب في مونديال 2026 أو يورو 2028 أو مونديال 2030 في حال تأهل إسبانيا.