- خوان غارسيا، حارس مرمى برشلونة، يُعتبر من الركائز الأساسية للفريق في موسم 2025-2026، حيث ساهم بشكل كبير في تصدر الدوري الإسباني بفضل أرقامه المميزة. - حافظ غارسيا على نظافة شباكه في 13 مباراة من أصل 26، متفوقاً على تيبو كورتوا ويان أوبلاك، كما منع 10.1 أهداف من دخول مرماه، مما يجعله الأفضل في الليغا. - يمتلك غارسيا أعلى نسبة تصديات في الدوري بنسبة 78.4%، ويستعد لخوض ست مباريات حاسمة لتعزيز أرقامه والمساهمة في حسم اللقب.

أكد حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، خوان غارسيا (24 سنة)، أنه من أهم ركائز النادي الكتالوني في موسم 2025-2026، على صعيد منافسات بطولة الدوري الإسباني الليغا، وذلك بفضل أرقامه المُميزة التي كشفت النجومية الكبيرة ومساهمته في الصدارة والاقتراب من تحقيق اللقب.

وخاض خوان غارسيا 26 مباراة مع نادي برشلونة هذا الموسم في الليغا، وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة، وهو يتصدر حالياً قائمة الحراس الأكثر محافظةً على نظافة الشباك في الليغا، متقدماً على حارس مرمى نادي ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، الذي حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة هذا الموسم، في حين يحتل حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، المركز الثالث، إذ حافظ على نظافة شباكه في عشر مباريات في الليغا حتى الآن (الأرقام وفقاً لموقع الليغا الرسمي).

في المقابل، منع الحارس خوان غارسيا حوالى 10,1 أهداف من دخولها في مرمى نادي برشلونة حتى الآن، وهو يحتل صدارة قائمة الأكثر منعاً للأهداف في بطولة الدوري الإسباني حالياً، ويأتي خلفه حارس مرمى فريق خيتافي، ديفيد سوريا، الذي منع دخول 7,5 أهداف، في وقت يأتي في المركز الثالث حارس مرمى فريق ريال أوفييدو، آرون إسكانديل، الذي منع 6,7 أهداف من دخول مرماه (الأرقام وفقاً لموقع الليغا الرسمي).

كما يملك الحارس الإسباني أعلى نسبة تصديات في بطولة الليغا حتّى الآن بنسبة بلغت 78,4%، وهو الذي تلقت شباكه 19 هدفاً في 26 مباراة، بينما يأتي خلفه مباشرةً حارس مرمى نادي خيتافي، ديفيد سوريا، بنسبة تصديات بلغت 75,8%، وهو الذي تلقى 32 هدفاً في شباكه في الدوري حتى الآن، وهو ما يجعل غارسيا واحداً من أفضل حراس المرمى في الموسم الكروي الحالي.

ويتبقى أمام غارسيا ست مباريات في الليغا مع برشلونة من أجل المساهمة مباشرةً في حسم لقب الليغا رسمياً لموسم 2025-2026، إذ سيواجه أندية خيتافي ثم أوساسونا، وبعدها قمة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، وبعدها ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس وأخيراً مواجهة فالنسيا، ويملك فرصة لتعزيز أرقامه الدفاعية هذا الموسم من ناحية التصديات والشباك.