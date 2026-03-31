خوانخو براو: قصة الظل الذي رافق ميسي في برشلونة

- خوانخو براو، اختصاصي العلاج الطبيعي في برشلونة لأكثر من 25 عاماً، كان الظل المرافق لميسي، واعتنى بلاعبين كبار مثل نيمار ورونالدينيو، حيث كان دوره حيوياً في إدارة إصاباتهم وتخفيف الضغط عن الفريق. - في مقابلة مع صحيفة البيرياديكو، تحدث براو عن تحديات عمله، خاصة في إبلاغ اللاعبين بإصاباتهم، وأهمية قول "لا" لميسي أحياناً، رغم الحاجة الدائمة له في الفريق. - براو كشف عن تحديات سفره مع المنتخب الأرجنتيني للعناية بميسي، وأكد أن مغادرته النادي في 2021 كانت تحريراً شخصياً بعد سنوات من الضغط.

لم يكن خوانخو براو (52 عاماً)، مجرد اختصاصي علاج طبيعي في نادي برشلونة، حيث قضى أكثر من 25 عاماً، سبعة منها رئيساً لقسم العلاج الطبيعي في النادي الكتالوني، بل كان الظل المرافق للنجم ليونيل ميسي (38 عاماً)، كما تولى العناية بلاعبين كبار آخرين مثل نيمار، رونالدينيو، أندريس إنييستا وكارليس بويول.

وفي مقابلة مع صحيفة البيرياديكو الإسبانية، أمس الأحد، تحدث براو بصراحة عن تجربته في النادي وعلاقته بميسي. وأوضح أن أحد أصعب جوانب عمله كان كيفية إبلاغ اللاعبين بإصاباتهم. وعند سؤاله عن صعوبة قول "لا" لميسي، أضاف: "إنه حالة مختلفة تماماً. لأننا بحاجة إليه، وكان علينا أن نكون في أقصى درجات اليقظة لإدارة كل موقف". وتابع: "عندما كان على الطاولة العلاجية، يمر اللاعبون ويقولون لي: سيكون جاهزاً يوم الأحد، أليس كذلك؟ وكان الاطمئنان يأتي فقط إذا قلت نعم. وجوده كان يخفف الضغط، ويصنع شعوراً بالأمان". ومع ذلك، شدد براو على ضرورة قول "لا" أحياناً، خاصة عندما يكون الأمر حتمياً.

كما كشف أن سفره مع المنتخب الأرجنتيني للعناية بميسي كان تحدياً إضافياً: "كان عليّ أن أكون موجوداً من دون التدخل، ومن دون أن يُنظر إليّ بوصفي عدواً. الهدف كان حماية لاعبنا المميز، لأنه بلا ميسي لم نكن لنحقق كل ما حققناه". ورغم أن براو غادر النادي في 2021، فتوقف عن العمل المباشر مع ميسي منذ 2013، وهو ما وصفه بأنه خبر جيد: "كان ذلك بمثابة تحرير للجميع، لأنه في مرحلة معينة يصبح الأمر مرهقاً جداً على الصعيد الشخصي، وعندما ترى أن الأمور لن تتحسن والتكلفة الشخصية عالية، يجب أن تقول كفى".