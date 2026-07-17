خميس المري يرفع راية التحكيم القطرية ضمن طاقم نهائي المونديال

- تم تعيين الحكم القطري خميس المري كحكم فيديو مساعد في نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدراته في اتخاذ القرارات الحاسمة باستخدام تقنية "VAR". - خميس المري، المولود في 1984، معتمد من الفيفا والاتحاد الآسيوي منذ 2010، وشارك في إدارة مباريات دولية بارزة، بما في ذلك الأولمبياد وكأس العالم للأندية. - شارك المري في تصفيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 و2023، وتم اختياره ضمن وفد قطري للمونديال 2026، حيث ساهم في إنجاح مباريات مهمة.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي يقودها الإيطالي بييرلويجي كولينا، تعيين الحكم الدولي القطري خميس المري ضمن طاقم حكام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي تجمع منتخب الأرجنتين بنظيره الإسباني يوم الأحد 19 يوليو/ تموز الجاري، على ملعب ميتلايف في نيويورك-نيوجيرسي.

واختار فيفا اليوم الجمعة، القطري خميس المري ليتولى مهام حكم الفيديو المساعد، وهي مهمة تحظى بخصوصية كبيرة نظراً للقرارات الكبيرة التي يتدخل فيها "VAR" خلال المباريات لتصحيح القرارات التي قد تكون خاطئة، أو تنبيه قاضي اللقاء إلى لقطات لم يشاهدها ودعوته لإعادة الحالات على الشاشة الصغيرة ومراجعتها.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه حكم الفيديو المساعد في مباراة نهائية بكأس العالم؟ ما هي الخبرات السابقة التي اكتسبها خميس المري والتي تؤهله لهذه المهمة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولد الحكم خميس محمد المري يوم 6 يوليو/ تموز 1984، وهو معتمد لدى الاتحاد الدولي للعبة والاتحاد الآسيوي منذ عام 2010، أدار العديد من المواجهات في دوري نجوم قطر والبطولات الدولية، إذ عمل على نحوٍ رئيسي حكماً مساعداً للفيديو، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس عام 2024 وكأس العالم للأندية 2025 وصولاً إلى مونديال 2026.

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أشرف المري على مباريات تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، وكان حاضراً في كأس آسيا 2019 في الإمارات و2023 في قطر، وفي إبريل/ نيسان 2026، وقع عليه الاختيار كأحد حكام الفيديو المساعدين للمونديال ضمن وفدٍ قطري مكون من أربعة أسماء، وخلال هذه النسخة كان موجوداً للمساهمة في إنجاح مباراة البرتغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي أدارها مواطنه عبد الرحمن الخميس في الساحة.

