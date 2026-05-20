"خليجي 27": لجنة الحكام تستعرض القائمة الأولية للحكام المرشحين

- عقدت لجنة الحكام اجتماعاً هاماً لمناقشة قائمة الحكام المرشحين وآلية تعيين مقيمي الحكام، مع التركيز على تحسين مستوى التحكيم عبر دورات مكثفة ودعوة ممثلي الاتحادين الآسيوي والأفريقي. - أعرب هاني طالب بلان عن سعادته بنتائج الاجتماع، مشيداً بالدعم الكبير من الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وجاسم الرميحي، مما يعزز تطوير التحكيم في البطولة. - تم التأكيد على تطوير الحكام وتوسيع تقنية الفيديو، مع استقطاب حكام محايدين وتحديد المتطلبات اللازمة، استعداداً لبطولة "خليجي 27" في جدة عام 2026.

عقدت لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اجتماعاً على هامش قرعة النسخة السابعة والعشرين من بطولة "خليجي 27"، التي جرت أمس الثلاثاء في جدة. وحضر الاجتماع، رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، هاني طالب بلان، إلى جانب السادة الأعضاء: حمد أحمد المزروعي، وإبراهيم مبارك الحوسني، وعبد الرحمن علي العمري، وعلي حسن السماهيجي، ومقرر اللجنة أحمد العطار.

واستعرض الاجتماع القائمة الأولية للحكام المرشحين من قبل الاتحادات المشاركة لإدارة منافسات بطولة "خليجي 27"، وكذلك الآلية المعتمدة التي سيجري من خلالها تعيين مقيمي الحكام وطواقم التحكيم لمباريات البطولة. وأكد المجتمعون الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالبطولة تحكيمياً، من خلال تنظيم دورات مكثفة للحكام، وبحث السبل المتاحة للخروج بالبطولة في أفضل صورة تحكيمية. واستعرضت اللجنة دعوة ترشيح ممثلي الاتحادين الآسيوي والأفريقي، والعمل على تطوير المستوى الفني والارتقاء به وصولاً إلى أداء متميز مع انطلاق البطولة.

وأعرب هاني طالب بلان، رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بنتائج الاجتماع، الذي تميز بالنقاش الهادف والبنّاء الذي يصب في مصلحة حكام كرة القدم في منطقة الخليج. وقدم هاني طالب بلان الشكر الكبير للاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة على استضافة اجتماع اللجنة على هامش قرعة "خليجي 27"، والذي جرى خلاله التطرق إلى جدول الأعمال، والأنشطة المختلفة للجنة الحكام خلال الموسم الماضي للمسابقات، وتقديم تقرير حول مستوى التحكيم خلال البطولات التي جرى تنظيمها، والتي مرت دون أخطاء تحكيمية مؤثرة.

وبيّن السيد بلان أن منظومة التحكيم في الاتحاد الخليجي تحظى بدعم هائل من الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، الذي يؤمن بدور التحكيم في تطوير البطولات المختلفة. كما قدم السيد بلان الشكر لجاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي، لدعمه الكبير للحكام في المنطقة الخليجية، وما يقدمه الأعضاء في اللجنة من جهد لتطوير العملية التحكيمية في البطولة الخليجية.

وشدد على أن برامج التحكيم مستمرة لتطوير الحكام والتوسع في تطبيق تقنية الفيديو على مستوى جميع البطولات، وقد جرى تقديم تقرير مفصل عن بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، والإشادة الكبيرة بمستوى الحكام فيها. وأوضح بلان أنه جرت مناقشة معايير واعتبارات اختيار طواقم الحكام لبطولة "خليجي 27"، والاتفاق على معايير واضحة ومقاييس للأداء الفني. وعلى ضوء ذلك ستُحدد القائمة ويُعلن عنها، والتي ستكون حاضرة في منافسات البطولة المرتقبة في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

كما سيجري اختيار بعض طواقم التحكيم المحايدة، إما من أوروبا أو أفريقيا، بعد تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الخليجي والاتحاد الأفريقي من أجل استقطاب حكام من أفريقيا، واختيار بعض الحكام من آسيا أو القارات الأخرى. وناقش الاجتماع المتطلبات الأساسية للحكام على الصعيد التقني والتكنولوجي واللوجستي والطبي، وغيرها من الأمور ذات الصلة. وأشار رئيس لجنة الحكام باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى أن الاجتماع بحث آلية اختيار المحاضرين الفنيين ومحاضري تقنية الفيديو الذين سيشرفون على إعداد وتجهيز حكام البطولة بالصورة المثلى. ومن المقرر أن تستضيف مدينة جدة السعودية منافسات البطولة المرموقة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026.