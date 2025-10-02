خلافات بين نجوم التنس والحكام تكسر رتابة ملاعب الكرة الصفراء

- تزايدت الخلافات بين لاعبي التنس والحكام رغم استخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يؤدي أحياناً إلى عقوبات قاسية بسبب فقدان السيطرة على الأعصاب. - في بطولة الصين، احتج دانييل ميدفيديف على الحكم بسبب أزمة صحية، بينما واجه كارلوس ألكاراز تحذيراً في بطولة اليابان بسبب تأخره في الإرسال. - شهدت بطولات مثل رولان غاروس وويمبلدون وأميركا المفتوحة مشاحنات مشابهة، وأثار إيقاف الحكم محمد لحياني جدلاً حول نزاهة الحكام.

شهدت بعض مباريات التنس في الفترة الأخيرة تكرر الحالات التي يدخل خلالها اللاعبون في خلافات قوية مع الحكام احتجاجاً منهم على بعض القرارات. ورغم أن قوانين تلك الرياضة تبدو واضحة، ولا تترك في معظم الحالات مجالاً للجدل، خاصة مع الاستعانة بالفيديو في العديد من البطولات القوية، وكذلك وجود الحكام المساعدين لتحديد ما إذا كانت الكرة قد غادرت الملعب، فإن التنافس القوي بين اللاعبين جعل البعض منهم يفقد السيطرة على أعصابه ويحتج بقوة على الحكام بتصرفات تختلف حدتها من لاعب إلى آخر، وكلفت بعض اللاعبين عقوبات قاسية.

وفي نصف نهائي بطولة الصين، احتج دانييل ميدفيديف بقوة على الحكم الذي أنذره، بعدما ظهر الروسي كأنه يرفض اللعب، وفق ما ذكرت صحيفة ويست فرانس الفرنسية. فخلال مواجهة اللاعب الأميركي ليرن تيان، عانى ميدفيديف من أزمة صحية حتى انسحب في المجموعة الثالثة (5-7، 7-5، 4-0). وقد اشتكى اللاعب الروسي من تقلصات عضلية ولم يكن قادراً على المشي، وقال للحكم: "أقول لك إنني أبذل قصارى جهدي، فمن أنت لتقرر نيابةً عني؟ لماذا يُريد جميع حكام العالم تخويفي؟". وقال حكم المواجهة حينها عادل نور، بعد تحذيره اللاعب الروسي من "افتقاره للروح القتالية": "أعلم أنه لا يشعر بأنه على ما يرام، لكنه لا يتحرك. عليك أن تُظهر جدارتك في اللعب".

وأثناء نهائي بطولة اليابان، ظهر الإسباني كارلوس ألكاراز منفعلاً وهو يتحدث إلى الحكم، الذي حذّره بعدما تأخر المصنف الأول عالمياً في تنفيذ الإرسال، إذ استغل تغير مكانه بعد نهاية الشوط ليقول للحكم: "هل تعتقد أنه من الطبيعي أن أنهي ضربة طويلة عند الشبكة ثم لا أجد وقتاً كافياً لأخذ الكرات، دون أي وقت للراحة؟ هل تعتقد أن هذا طبيعي أم لا؟ حسناً، لم تلعب التنس في حياتك قط".

وحدثت هذه الحالة مع السويسري روجر فيدرر في بطولة رولان غاروس عام 2021 خلال الدور الثاني في مواجهة مارين سيليتش، عندما اختلف مع الحكم الذي اعتبر أن السويسري يهدر وقتاً طويلاً بعد احتجاج من منافسه الكرواتي. وقال فيدرر عن المشاحنة مع الحكم: "لم أشعر بأنني بطيءٌ بشكلٍ ملحوظ، إذا لم تعد قادراً على إحضار منشفتك، فلا بأس. لم ألعب كثيراً أخيراً، فأنا لستُ متحكماً تماماً في إيقاعي، لقد سألتُ الحكمَ لماذا لم يُنذرني. لم أكن أعلم أنه غاضب (مارين سيليتش). لقد ظنّ أنني أعلم أنني أضيّع وقتاً، إنه سوء فهم".

وكان الأسترالي نيك كيريوس حاضراً في حالات عديدة دخل خلالها في مشاحنات قوية مع الحكام، أبرزها خلال مواجهة الإسباني رافاييل نادال في بطولة ويمبلدون عام 2019، إذ توجه إلى الحكم قائلاً: "لديك الكثير من السلطة هناك، انظر إلى نفسك، من الجيد أن أكون هناك (مكان الحكم)، أليس كذلك؟ أود أن أكون هناك أيضاً. يا لها من قوة، أنت رجل قوي هناك".

كما كان اللاعب الأسترالي بطل حادثة طريفة أثناء بطولة أميركا عام 2025، دفع ثمنها الحكم مثلما كشفه موقع أوروبا 1. فقد أدى تدخل الحكم السويدي محمد لحياني خلال مباراة نيك كيريوس والفرنسي بيير هيوز هربرت إلى إيقافه لمدة أسبوعين. وقد أفادت الصحافة الأميركية بأن اتحاد لاعبي التنس المحترفين أوقف الحكم السويدي الذي نهض من مقعده لتشجيع الأسترالي نيك كيريوس خلال بطولة أميركا المفتوحة الأخيرة لمدة أسبوعين. وقال نائب رئيس اتحاد لاعبي التنس المحترفين للقواعد والمسابقات: "إن محمد لحياني حكمٌ عالميّ الطراز ويحظى باحترام كبير، إلا أن سلوكه خلال المباراة تجاوز الحدود، وشلّ نزاهته بصفته حكماً رئيساً، وهو موقف أضرّ بنزاهته".