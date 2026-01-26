خلافات المدربين والنجوم تعود إلى ميادين كرة القدم

زهير ورد

صحافي رياضي تونسي.
26 يناير 2026
خلافات بين المدربين واللاعبين (العربي الجديد/Getty)
تشهد العلاقة بين المدربين والنجوم توتراً من فترة إلى أخرى، وتبرز الخلافات علناً في بعض المباريات، ما يُثبت حالة الشدّ العصبي التي يكون عليها المدرب أو اللاعب، وتُسفر عن مشاهد غريبة نسبياً، خاصة وأن بعض المدربين يعرفون بكونهم يملكون شخصية قوية، تساعدهم على التعامل مع المواقف الصعبة واحتواء غضب اللاعبين.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، لوسيانو سباليتي، وهو يصفع مهاجم الفريق، البلجيكي لويس أوبندا، خلال المباراة التي جمعت "البيانكونيري" بفريق بنفيكا البرتغالي، في دوري أبطال أوروبا، وقال المدرب عندما صفع لاعبه: "عليك أن تستيقظ، هل تفهم؟"، ولم يعلق سباليتي عن هذا التصرف الغريب، بما أنه من المدربين الذين يجيدون التعامل مع المواقف الصعبة والضغط، فقد دخل في خلافات سابقة مع لاعبين دون أن يتصرف بمثل هذه الطريقة.

وفي منافسات الدوري الأوروبي، حصلت مشادة بين مدرب أستون فيلا الإنكليزي، الإسباني أوناي إيمري، ونجم الفريق، البلجيكي يوري تيلمانس، ودفع المدرب بقوة لاعبه عند استبداله، وقد رفض المدرب التعليق على اللقطة، وشرح أسبابها مكتفياً بالقول: "إنه ابني"، وقد كان اللاعب البلجيكي غاضباً بسبب قرار المدرب استبداله، حيث كان يطمح في إنهاء المباراة مع رفاقه، ولهذا فإنه لم يتقبل قرار المدرب.

وكان الدوري التونسي قد شهد حالة مشابهة منذ أيام قليلة، حين دفع مدرب الترجي الرياضي، ماهر الكنزاري، بقوة لاعب الفريق غيث الوهابي خلال المباراة أمام الاتحاد المنستيري، وقد كان المدرب غاضباً من تصرفات لاعبيه، بعد أن فقد الترجي التقدم في النتيجة وخسر المواجهة (1ـ2) وهي خسارة كلفت الفريق غالياً، وبات الكنزاري مهدداً بفقدان وظيفته، ومثل هذه المشاهد تتكرر باستمرار في الدوري التونسي من قبل المدربين في عديد المناسبات وخاصة عميد المدربين، فوزي البنزرتي الذي يعرف بانفعالاته الدائمة في الملاعب.

