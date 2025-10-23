خفايا اختيار الطرابلسي مواجهة موريتانيا والأردن.. وخطة خاصة أمام البرازيل

23 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 21:42 (توقيت القدس)
الطرابلسي على ملعب حمادي العقربي في 13 أكتوبر 2025 (تناني بدر الدين/Getty)
الطرابلسي على ملعب حمادي العقربي، 13 أكتوبر 2025 (تناني بدر الدين/Getty)
- أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن برنامج المباريات الودية لمنتخب "نسور قرطاج" بقيادة سامي الطرابلسي في نوفمبر، استعدادًا لكأس العرب 2025 وأمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026.
- ستواجه تونس موريتانيا والأردن في استاد حمادي العقربي، ثم تسافر إلى فرنسا لملاقاة البرازيل، مع اعتماد تشكيلتين مختلفتين لموريتانيا والأردن بسبب اختلاف الأسلوب والوقت القصير بين المباراتين.
- يهدف المعسكر لاختبار اللاعبين قبل كأس العرب، مع التركيز على التشكيلة الأساسية ضد البرازيل، حيث تعتبر المباراة جزءًا من تحضيرات كأس العالم.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان رسمي يوم الخميس، عن برنامج المباريات الودية التي سيجريها منتخب "نسور قرطاج" بقيادة سامي الطرابلسي (57 عاماً) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك للتحضير للمنافسات الرسمية المقبلة، وهي كأس العرب قطر 2025، وأمم أفريقيا المغرب 2025 وكأس العالم فيفا 2026.

وتواجه تونس ثلاثة منتخبات من قارات مختلفة، حيث تستضيف موريتانيا يوم 12، والأردن يوم 14، وذلك على استاد حمادي العقربي برادس، قبل السفر إلى مدينة ليل الفرنسية لملاقاة البرازيل، في لقاء ودي ثالث، وذلك في الثامن عشر من الشهر نفسه، أي نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع العربي الجديد، فإن الجهاز الفني يتجه لاعتماد تشكليتين مختلفتين تماماً في مباراتي موريتانيا والأردن، نظرًا للوقت القصير الذي يفصل بينهما، وكذلك لاختلاف أسلوب المنافسين، حيث ستكون مواجهة موريتانيا تحضيرية لأمم أفريقيا، والأردن لكأس العرب، نظراً لتشابه طريقة لعب "النشامى" مع بعض الفرق التي ستواجهها تونس في البطولة.

وتبعًا لذلك، ذكر المصدر أنّ المعسكر سيشهد عدداً كبيراً من اللاعبين، وذلك بهدف تقسيمهم على كلّ المباريات، واختبار بعض العناصر قبل ضمّهم الى قائمة المنتخب في كأس العرب، فيما سيظهر المنتخب بالتشكيلة الأساسية ضد البرازيل، في المواجهة التي تُعتبر الأولى خلال سلسلة تحضيرات "نسور قرطاج" لبطولة كأس العالم.

وواجهت تونس من قبل موريتانيا في عدة المناسبات، وكذلك البرازيل سنة 2022، فيما يعتبر المدير الفني سامي الطرابلسي أن مباراة الأردن مهمة جداً، ومفيدة للفريق من الناحية الفنية، وفقاً للمصدر نفسه، نظراً للتطور الكبير الذي عرفه هذا المنتخب العربي، بعدما وصل إلى نهائي كأس آسيا الأخيرة، وبلغ للمرة الأولى بطولة كأس العالم.

