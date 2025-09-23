خطوة جريئة من أرسنال لحماية ساليبا من إغراءات ريال مدريد

- يواجه نادي أرسنال ضغوطاً متزايدة من ريال مدريد لضم مدافعه الفرنسي ويليام ساليبا، مما دفع النادي الإنجليزي للتحرك لتجديد عقده مبكراً رغم امتداده حتى 2027. - أرسنال مستعد لتقديم عرض مالي ضخم لساليبا، يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ليصبح من بين الأعلى أجراً في تاريخ النادي، نظراً لأهميته في مشروع المدرب ميكيل أرتيتا. - ساليبا، الذي انضم لأرسنال في 2019، أثبت جدارته كأحد أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي، مما يجعله هدفاً لريال مدريد لبناء دفاع شاب ومستقبلي.

يعيش نادي أرسنال الإنكليزي حالة من الاستنفار، بعدما تزايد اهتمام ريال مدريد بخدمات مدافعه الفرنسي، ويليام ساليبا (24 عاماً)، الذي بات يُنظر إليه بوصفه خياراً مثالياً لتعزيز دفاع "الميرينغي" في المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ضم النادي الإسباني هذا الصيف المدافع الإسباني الشاب، دين هويسين.

ودفع هذا الضغط من "الميرينغي" إدارة "المدفعجية" إلى التحرك سريعاً، من أجل تجديد عقد نجمها الدفاعي، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027، لكنها ترغب في حسم مستقبله مبكراً، قبل أن يزداد اهتمام الأندية الكبرى به، وفق ما كشفه موقع فيجاخيس الإسباني، الاثنين.

وبحسب الموقع نفسه، فإن أرسنال مستعد لتقديم عرض مالي ضخم لإقناع ساليبا بالبقاء، إذ يخطط النادي لرفعه إلى قائمة الأعلى أجراً في تاريخه، براتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني، أي ما يقارب 15 مليون جنيه سنوياً، كما كشفت مصادر أخرى أن الرقم قد يصل إلى حدود 250 ألفاً، لكن المؤشرات تؤكد أن الرقم النهائي سيكون أكبر، بالنظر إلى المكانة المحورية، التي يحتلها المدافع الفرنسي في مشروع المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، الذي يعتبره أحد أفضل المدافعين في العالم، وركيزة أساسية لمستقبل النادي.

والتحق ساليبا، الذي تكوّن في أكاديمية نادي سانت إتيان الفرنسي، بصفوف أرسنال عام 2019، لكنه قضى فترات إعارة مع فرق سانت إتيان، نيس وأولمبيك مرسيليا، قبل أن يثبت أقدامه أساسياً في تشكيلة "الغانرز" منذ 2022. ومنذ ذلك الحين، خاض 138 مباراة رسمية بقميص النادي، سجل خلالها سبعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، مؤكداً مكانته بوصفه أحد أبرز المدافعين في الدوري الإنكليزي الممتاز. ويُعدّ ساليبا واحداً من بين الأسماء، التي يضعها ريال مدريد على طاولة اهتماماته، في إطار سعي إدارة النادي والمدرب الإسباني، تشابي ألونسو، إلى بناء خط دفاع شاب قادر على قيادة الفريق لسنوات طويلة.

ويُعد ساليبا ضمن قائمة المرشحين رفقة مواطنه إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، الذي ينتهي عقده مع "الريدز" بنهاية الموسم الحالي، ما يجعل مسألة انتقاله أكثر سهولة من الناحية التعاقدية، كما يبرز اسم نجم دفاع كريستال بالاس والمنتخب الإنكليزي، مارك غويهي (25 عاماً)، الذي فشلت صفقة انتقاله إلى ليفربول في "الميركاتو" الصيفي الماضي، ليصبح بدوره منفتحاً على خيار ارتداء قميص "الميرينغي"، خاصة أنّ وضعيته التعاقدية تمنحه حرية أكبر للتفكير في مستقبله.