خطوة تفصل الجزائر عن المونديال وهذه خيارات بيتكوفيتش أمام الصومال

- تتجه أنظار الجماهير الجزائرية إلى ملعب ميلود هدفي في وهران لمتابعة مواجهة حاسمة بين الجزائر والصومال ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يكفي الجزائر الفوز للتأهل رسميًا. - المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يفضل الحفاظ على استقرار التشكيلة الأساسية، مع احتمال إشراك لوكا زيدان كحارس مرمى جديد وظهور رفيق بغالي في الدفاع. - في خط الوسط، يُتوقع الإبقاء على الثلاثي بوداوي وبن طالب وشايبي، بينما يقود رياض محرز الهجوم بجانب عمورة وغويري، مع وجود خيارات هجومية على دكة البدلاء.

تتجه أنظار الجماهير الجزائرية، الخميس، إلى ملعب ميلود هدفي في مدينة وهران، غربي البلاد، الذي سيحتضن مواجهة منتخب الجزائر ومنتخب الصومال، في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبات أوغندا وموزمبيق وغينيا وبوتسوانا، وستكون هذه المواجهة حاسمة بالنسبة إلى "الخُضر"، إذ يكفيهم تحقيق الفوز لضمان التأهل رسمياً إلى نهائيات المونديال المقررة الصيف المقبل.

وحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الأربعاء، من مصدر في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر الأول، فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) لا ينوي إجراء تغييرات كبيرة على التشكيلة الأساسية، رغم انضمام بعض الوجوه الجديدة إلى المعسكر، وذلك لرغبته في الحفاظ على الانسجام والاستقرار داخل الفريق، تفادياً لأي مفاجأة غير متوقعة أمام منافس يبدو نظرياً في المتناول، لكنه قادر على خلق المتاعب إذا لم تُؤخذ المباراة بجدية.

وأوضح المصدر ذاته أن أبرز تغيير محتمل هو الدفع بالوافد الجديد لوكا زيدان لحراسة المرمى، بدلاً من ألكسيس قندوز الذي لم يُقنع كثيراً في اللقاءات الماضية، كما يُرتقب أن يمنح المدرب الفرصة للظهير الأيمن رفيق بغالي في أول ظهور رسمي له بقميص "الخضر"، بسبب غياب يوسف عطال، بينما سيعود جوان حجام إلى مركزه الطبيعي في الجهة اليسرى من الدفاع، إلى جانب الثنائي رامي بن سبعيني وعيسى ماندي في محور الخط الخلفي.

أما في خط الوسط، فالاتجاه يسير نحو الإبقاء على الثلاثي هشام بوداوي ونبيل بن طالب وفارس شايبي، رغم إمكانية منح الفرصة لإبراهيم مازة لاعب باير ليفركوزن الألماني على حساب نجم فرانكفورت، في حال قرر بيتكوفيتش ضخّ دماء جديدة في التشكيلة. وفي الخط الأمامي، يُنتظر أن يقود القائد رياض محرز الهجوم إلى جانب محمد الأمين عمورة وأمين غويري، مع الاحتفاظ بعدة أوراق هجومية على دكة البدلاء، مثل إيلان قبال وأنيس حاج موسى ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح، تحسباً لأي طارئ أو لتغيير موازين المباراة في شوطها الثاني.