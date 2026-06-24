خطر العواصف الرعدية يهدّد قمة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026

- تراقب السلطات الأميركية والجهات المنظمة لكأس العالم 2026 الأحوال الجوية في بوسطن قبل مواجهة فرنسا والنرويج، وسط مخاوف من تكرار سيناريو العواصف الرعدية التي أوقفت مباراة فرنسا والعراق سابقاً. - تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى احتمال هطول أمطار وعواصف رعدية متفرقة في بوسطن يوم الجمعة، مما يفرض تحديات على المنظمين في هذه النسخة الاستثنائية المقامة في ثلاث دول. - تنص لوائح كأس العالم 2026 على إيقاف المباريات عند رصد نشاط برق ضمن 13 كيلومتراً، مما يثير القلق من تأثير الصواعق على أرضية الملعب.

تُراقب السلطات المحلية في الولايات المتحدة الأميركية وكذلك الجهات المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 تطورات الأحوال الجوية في مدينة بوسطن قبل أيامٍ من المواجهة القوية والمرتقبة على صدارة المجموعة بين منتخبَي فرنسا والنرويج في الجولة الأخيرة من دور المجموعات رغم ضمان الطرفين تأهلهما إلى دور الـ32 عقب فوزهما على كلّ من العراق والسنغال، وذلك وسط مخاوف من تكرار سيناريو لقاء الديوك أمام أسود الرافدين فجر الثلاثاء في فيلادلفيا، والتي دفعت المنظمين لإيقافها لمدّة ساعتين بسبب العواصف الرعدية قبل استكمالها لاحقاً.

وذكرت صحيفة لو باريزيان، الثلاثاء، أن التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الأميركية، تؤكد وجود احتمال لهطول الأمطار في منطقة بوسطن يوم الجمعة المقبل، مع فرصٍ لتشكّل عواصف رعدية متفرّقة خلال فترة ما بعد الظهيرة والمساء، وهو ما يطرح فرضيات وتحديات على القائمين على هذه النسخة الاستثنائية المقامة في 3 دول، وذلك حين تقام المباراة المنتظرة على ملعب جيليت.

تنصّ اللوائح المعتمدة في كأس العالم 2026 على إيقاف أي مباراة فور رصيد نشاط برق ضمن نطاق لا يتجاوز 13 كيلومتراً من مسرح الحدث، وهو بالفعل ما أدّى إلى تعليق مباراة فرنسا والعراق التي شهدت تساقطاً كبيراً للأمطار، التي لم تؤثر بطبيعة الحال على سير المواجهة، إذ يُعتبر التخوف الأكبر من إمكانية ضرب الصواعق لأرضية الميدان أو حتى الأماكن المحيطة به.

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ويُشير خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة إلى أنّ احتمال حدوث عواصف رعدية قوية لا يزال محدوداً في الوقت الراهن، لكن هذا السيناريو ليس مستحيلاً، وسط ترقب شديد واستمرار مرقبة النماذج الجوية والتطورات المناخية خلال الفترة القادمة، حيث يتطلع الجميع لمواجهة كيليان مبابي نجم الديوك وإرلينغ هالاند قائد منتخب الفايكينغ.

