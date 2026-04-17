خطة كلوب لإنقاذ ريال مدريد.. تحكم مطلق وصفقات ضخمة

- يورغن كلوب يخطط لإنقاذ ريال مدريد بعد تراجع نتائجه، ويشترط التحكم الكامل في الانتقالات الصيفية، مع تحديد اللاعبين المغادرين والجدد. - كلوب يسعى لتعزيز دفاع الفريق بضم إبراهيما كوناتي من ليفربول ونيكو شلوتربيك من بوروسيا دورتموند، بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليون يورو. - يولي كلوب اهتمامًا بتطوير المواهب، مستهدفًا كينيت آيكهورن من هيرتا برلين لتعزيز خط الوسط، مع التأكيد على استقلالية عمله دون تدخل الإدارة.

وضع المدرب الألماني يورغن كلوب (58 عاماً)، خطته الشاملة من أجل العمل على إنقاذ نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يعاني خلال الموسمين الماضيين، بعد تراجع النتائج المحلية والقارية، بالإضافة إلى حاجة الفريق الملكي إلى العديد من الصفقات المهمة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الخميس، أن يورغن كلوب لديه اتفاق مبدئي مع إدارة نادي ريال مدريد، لكن المدرب الألماني وضع الكثير من الشروط قبل الموافقة على استلام الجهاز الفني للفريق الملكي، أولها تحكمه المطلق في تحديد هوية من سيغادر في سوق الانتقالات الصيفية، مع وضعه قائمة بعدد من الأسماء التي يتعين على الإدارة حسم صفقاتها في "الميركاتو".

وأوضحت أن كلوب يريد تعزيز خط دفاع نادي ريال مدريد، ووضع اسم النجم الفرنسي إبراهيما كوناتي على أرس قائمته، حيث ستكلف عملية حسم هذه الصفقة خزائن الفريق الملكي ما يقدر بنحو 60 مليون يورو، وهو مبلغ ستوافق عليه إدارة ليفربول الإنكليزي، التي أصبحت تخشى رحيل لاعبها بشكل مجاني في حال واصل عملية رفض تجديد عقده.

وتابعت أن الاسم الثاني الذي ظهر في قائمة كلوب هو مدافع بوروسيا دورتموند الألماني نيكو شلوتربيك، الذي ستكلف صفقته 60 مليون يورو، ويحظى باهتمام كبير من قبل العديد من الأندية التي تريد العمل على حسم صفقته بسبب قدرته على بناء الهجمات من الخلف وحضوره البدني القوي داخل منطقة الجزاء، ما سيجعله يشكل ثنائياً رائعاً مع إبراهيما كوناتي.

وأردفت أن كلوب لم ينسَ عملية تطوير المواهب، ووضع اسم كينيت آيكهورن، الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، ويلعب في صفوف نادي هيرتا برلين الألماني، وستكلف عملية انتقاله إلى ريال مدريد ما يقدر بنحو 20 مليون يورو، حيث سيكون قلب خط الوسط القادم للفريق الملكي، الذي يعاني كثيراً منذ قرار أسطورته توني كروس اعتزاله لعب كرة القدم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن كلوب وضع خريطة طريق شاملة من أجل إنقاذ نادي ريال مدريد، لكن المهم بالنسبة إليه أثناء المفاوضات مع الإدارة هو عدم التدخل نهائياً في عمله، حيث سيكون الصيف مشتعلاً بالنسبة لجماهير الفريق الملكي، التي ستشاهد الكثير من الأسماء تغادر قلعة "سانتياغو برنابيو".