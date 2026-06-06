خطة خاصة لميسي قبل كأس العالم.. سكالوني يكشف التفاصيل

- يتابع عشاق الرياضة حالة ليونيل ميسي الصحية بعد إصابته مع إنتر ميامي، حيث خضع لفحوصات وبرنامج تأهيلي ليكون جاهزاً لكأس العالم 2026. - أكد مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، عودة ميسي للتدريبات الجماعية بعد تمارين جزئية، مع استعداد الفريق لمباريات ودية ضد الهندوراس وأيسلندا. - الجهاز الفني يتعامل بحذر مع حالة ميسي، ويمنحه الوقت الكافي للتعافي لضمان جاهزيته البدنية الكاملة للمشاركة في مونديال 2026.

تواصل جماهير الرياضة متابعة تطورات الحالة الصحية لقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (38 عاماً) الذي تعرض لإصابة قوية مع ناديه إنتر ميامي ضمن منافسات الدوري الأميركي، ما جعله يخضع لفحوصات طبية مباشرة، بالإضافة إلى وضع برنامج تأهيلي حتى يكون حاضراً بشكل كامل للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، السبت، أن مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني كشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لميسي، بعدما أكد عودة قائد نادي إنتر ميامي مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية، بعدما خضع إلى تمارين جزئية، ولم يعد يخضع لتدريبات تأهيلية بعيداً عن رفاقه الذين يستعدون لخوض مونديال 2026.

وتابعت الصحيفة أن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين يتعامل بحذر مع الحالة الصحية لقائد الفريق، وبخاصة أن رفاق ميسي يستعدون إلى خوض مواجهتين وديتين ضد الهندوراس وأيسلندا قبل الدخول في منافسات بطولة كأس العالم 2026، حيث من المنتظر أن ينافس بطل مونديال قطر 2022 في المجموعة العاشرة التي تضم الجزائر والأردن والنمسا.

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وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين لا يستعجل نهائياً عودة ميسي إلى التدريبات الجماعية، بل يحرص على أن يمنح نجم المنتخب كامل وقته في فترة العلاج الحالية، حتى يكون جاهزاً بدنياً بنسبة 100% في بطولة كأس العالم 2026، بعد الشفاء من الإصابة القوية التي تعرض لها في شهر مايو/أيار الماضي مع ناديه إنتر ميامي.