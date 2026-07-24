خطأ يشعل التكهنات حول هوية فريق ليبرون جيمس المقبل

- نشر فريق ميامي هيت رابطاً على يوتيوب للإعلان عن تقديم ليبرون جيمس بألوان الفريق، مما أثار الشائعات حول مستقبله بعد مغادرته لوس أنجلويس ليكرز. - ليبرون جيمس، البالغ من العمر 41 عاماً، لا يزال مطلوباً بشدة من أندية الدوري الأميركي، ولم يُعلن عن فريقه المقبل رسمياً، مما يزيد من التكهنات حول مسيرته. - رغم الخطأ غير المقصود من ميامي هيت، يمتلك ليبرون خيارات عديدة، بما في ذلك إمكانية اللعب مع ستيفن كوري في غولدن ستايت ووريرز.

نشر فريق ميامي هيت رابطاً على قناته على يوتيوب، الأربعاء، للإعلان عن تقديم نجم كرة السلة المخضرم ليبرون جيمس بألوان الفريق، وقد أدّى هذا الخطأ الذي ارتكبه أحد الموظفين إلى إعادة إشعال الشائعات حول مستقبل اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً.

ولا يزال ليبرون مطلوباً بشدة من قبل أندية الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، وهو في الوقت الراهن من دون عقد بعد مغادرته لوس أنجلويس ليكرز، ولم يُعلن حتى اللحظة عن فريقه المقبل رسمياً، لكن ما فعله ميامي هيت أدّى إلى خلط الأوارق من دون تأكيد قرار اللاعب الذي يقترب من وضع حدٍ لمسيرته.

وذكر موقع آر إم سي الفرنسي أنّ فريق ميامي هيت نشر رابطاً (حُذف لاحقاً) لبث مباشر على يوتيوب للمؤتمر الصحافي القادم لأفضل هداف في تاريخ كرة السلة في أميركا الشمالية، لكن يبدو أن الظهور العلني الأول لليبرون جيمس لاعباً في فريق ميامي هيت، والمقرر يوم الاثنين المقبل الموافق 27 يوليو/ تموز، كان خطأً غير مقصود من أحد موظفي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لمعلومات أكدها الفريق للصحافي شامس شارانيا من شبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

رياضات أخرى كواليس العرض المُقدَّم لجذب ليبرون جيمس إلى ووريورز

وبعد مغادرته لوس أنجليس عقب ثمانية مواسم وفوزه بلقب الدوري الأميركي للمحترفين، يمتلك ليبرون جيمس خيارات عديدة لما قد يكون التحدي الأخير في مسيرته الاحترافية، بعد الحديث في الأيام الماضية عن إمكانية مزاملته ستيفن كوري في غولدن ستايت ووريرز، بعدما استطاع الثنائي قيادة الولايات المتحدة إلى ذهبية أولمبياد باريس 2024.

