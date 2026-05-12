خطأ حارس النصر يُؤجل حلم رونالدو بحسم لقب الدوري السعودي

تلقى قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، صدمة كبرى، بعدما ارتكب زميله حارس المرمى بينتو، خطأً فادحاً في الزفير الأخير من عمر المباراة ضد الهلال، ليهدي الغريم الهلال هدف التعادل 1-1منهياً مواجهة "الديربي" التي جرت اليوم الثلاثاء، ليتأجل حسم "العالمي" للقب بطولة الدوري السعودي لكرة القدم في الجولة الأخيرة المقبلة، وبخاصة أن "الزعيم" لا تزال لديه مباراة مؤجلة.

ودخل نادي النصر الشوط الأول من عمر مواجهة "الديربي"، وأعين رفاق القائد كريستيانو رونالدو على تسجيل هدف مُبكر، لكن مدافعي الهلال استطاعوا إزالة الخطر، فيما تكفل الحارس المغربي، ياسين بونو، في التصدي لأكثر من محاولة، في حين استطاع كريم بنزيمة تسجيل الهدف الأول في شباك "العالمي"، لكن الحكم المساعد رفع رايته مُعلناً وجود حالة تسلل على الفرنسي، وهو ما أكدته تقنية الفيديو المساعد "فار".

وترجم نادي النصر أفضليته في الشوط الأول، من خلال الهدف الذي سجله النجم الفرنسي، محمد سيماكان، الذي استغل غياب الرقابة الدفاعية المفروضة عليه، ووضع الكرة بسهولة في شباك حارس المرمى، المغربي ياسين بونو، الذي فشل بالتصدي لها في الدقيقة 37، ليواصل بعدها "العالمي" التعامل بذكاء، عقب اعتماده على الهجمات المرتدة والتسديدات من خارج منطقة الجزاء، الأمر الذي جعله ينهي أول 45 بالتقدم بهدف نظيف.

وحافظ نادي النصر على طريقة لعبه في الشوط الثاني، من خلال الهجمات المرتدة وإطلاق التسديدات من خارج منطقة الجزاء، مع الحفاظ على التنظيم الدفاعي الجيّد، لكن "العالمي" فشل في إلحاق الهزيمة الأولى بغريمه الهلال في الموسم الجاري من المسابقة المحلية، لتتأجل احتفالات رفاق رونالدو بلقب الدوري السعودي لكرة القدم رسمياً؛ لأنّ الجميع سيترقب ما سيحدث في الجولة الأخيرة.

وبينما كانت جماهير نادي النصر تنتظر إطلاق الحكم لصافرة النهاية، حتى تشعل مدرجات ملعب "الأول بارك"، من أجل الاحتفال رسمياً بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، إلّا أن حارس المرمى بينتو وقع في خطأ فادح للغاية، وصدم قائده رونالدو في الوقت البدل الضائع، بعدما أهدى هدفاً مجانياً للغريم الهلال، الذي نجح في خطف التعادل بهدف لمثله، وأبقى جميع حظوظه مفتوحة، لأن "الزعيم" لديه مواجهتَان في المسابقة المحلية (إحداها مؤجلة)، الأمر الذي سيجعل الجولة الأخيرة مثيرة للغاية.