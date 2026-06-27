خطأ تقني يفضح كواليس التحكيم في مباراة العراق والسنغال

- خطأ تقني من "فيفا" أدى إلى بث مباشر لمحادثات حكم الفيديو المساعد خلال مباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026، حيث تم تعديل قرار الحكم من بطاقة صفراء إلى حمراء بعد مراجعة الفيديو. - الحكم أنتوني تايلور أكد أن لاعب العراق ارتكب مخالفة حرمت السنغال من فرصة تسجيل هدف محقق، مما أدى إلى طرد اللاعب ببطاقة حمراء. - انتهت المباراة بفوز السنغال بخمسة أهداف دون مقابل، مما ضمن تأهلهم للدور المقبل، بينما ودع العراق البطولة بعد ثلاث هزائم.

تسبب خطأ تقني من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في نقل غير معتاد لوقائع تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، خلال مباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026، بعدما ظهرت محادثات الحكم الإنكليزي أنتوني تايلور مع غرفة الفار مباشرة على شاشة التلفزيون.

ووُضعت كاميرا النقل التلفزيوني، بجوار شاشة "الفار" في ملعب تورنتو بكندا، حيث ناقش الحكم تفاصيل الحالة مع زملائه قبل أن يحسم قراره النهائي. وفي اللقطة، رُفعت البطاقة الصفراء بوجه مدافع العراق، ريبين سولاقا، لعرقلته مهاجم ليفربول السابق، ساديو ماني، في أثناء انفراده بالمرمى. ومع ذلك، بعد مراجعة اللقطة على الشاشة، عدّل تايلور القرار إلى بطاقة حمراء. وبحسب تقرير صحيفة ميرور البريطانية، اليوم السبت، فقد أُتيحت للمشاهدين فرصة سماع حوار الحكم مع حكام الفيديو المساعدين ومخرج الإعادة في غرفة تقنية الفيديو المساعد.

وقال الحكم تايلور خلال المراجعة: "هناك لاعب في الجهة البعيدة هل سيصل إلى الكرة؟ دعوني أرى اللقطة… اللمسة التالية للمهاجم، خطوة للأمام ثم يسدد على المرمى، صحيح؟ اللاعب الآخر لن يصل إلى الكرة قبل التسديدة".

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ثم تحدث عبر مكبرات الصوت لتأكيد القرار، قائلاً: "بعد مراجعة الفيديو، تبيّن أن لاعب العراق رقم 2 (سولاقا) ارتكب مخالفة مسك متعمدة، وحرم السنغال فرصة تسجيل هدف محقق. ولا يوجد مدافعون لتغطية الموقف. لذلك، القرار النهائي هو البطاقة الحمراء." وحسم منتخب السنغال اللقاء بخمسة أهداف دون مقابل، ليعزز حضوره في العبور إلى الدور المقبل من البطولة، فيما ودع "أسود الرافدين" المسابقة بهزيمة ثالثة، بعد الخسارة في اللقاء الأول أمام النرويج 1-4، وضد فرنسا بثلاثية دون رد.