خطأ تقني يفضح كواليس التحكيم في مباراة العراق والسنغال

كرة عالمية
تورنتو

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
27 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 07:54 (توقيت القدس)
أنتوني تايلور يتحدث إلى بايش في لقاء العراق والسنغال، 26 يونيو 2026 (مايكل ريفز/Getty)
أنتوني تايلور يتحدث إلى بايش في مباراة العراق والسنغال، 26 يونيو 2026 (مايكل ريفز/ Getty)
+ الخط -

اظهر الملخص
- خطأ تقني من "فيفا" أدى إلى بث مباشر لمحادثات حكم الفيديو المساعد خلال مباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026، حيث تم تعديل قرار الحكم من بطاقة صفراء إلى حمراء بعد مراجعة الفيديو.
- الحكم أنتوني تايلور أكد أن لاعب العراق ارتكب مخالفة حرمت السنغال من فرصة تسجيل هدف محقق، مما أدى إلى طرد اللاعب ببطاقة حمراء.
- انتهت المباراة بفوز السنغال بخمسة أهداف دون مقابل، مما ضمن تأهلهم للدور المقبل، بينما ودع العراق البطولة بعد ثلاث هزائم.

تسبب خطأ تقني من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في نقل غير معتاد لوقائع تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، خلال مباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026، بعدما ظهرت محادثات الحكم الإنكليزي أنتوني تايلور مع غرفة الفار مباشرة على شاشة التلفزيون.

ووُضعت كاميرا النقل التلفزيوني، بجوار شاشة "الفار" في ملعب تورنتو بكندا، حيث ناقش الحكم تفاصيل الحالة مع زملائه قبل أن يحسم قراره النهائي. وفي اللقطة، رُفعت البطاقة الصفراء بوجه مدافع العراق، ريبين سولاقا، لعرقلته مهاجم ليفربول السابق، ساديو ماني، في أثناء انفراده بالمرمى. ومع ذلك، بعد مراجعة اللقطة على الشاشة، عدّل تايلور القرار إلى بطاقة حمراء. وبحسب تقرير صحيفة ميرور البريطانية، اليوم السبت، فقد أُتيحت للمشاهدين فرصة سماع حوار الحكم مع حكام الفيديو المساعدين ومخرج الإعادة في غرفة تقنية الفيديو المساعد.

وقال الحكم تايلور خلال المراجعة: "هناك لاعب في الجهة البعيدة هل سيصل إلى الكرة؟ دعوني أرى اللقطة… اللمسة التالية للمهاجم، خطوة للأمام ثم يسدد على المرمى، صحيح؟ اللاعب الآخر لن يصل إلى الكرة قبل التسديدة".

لاعبو منتخب العراق بعد هزيمة فريقهم ضد السنغال، 26 يونيو 2026 (ميغان بريغز/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

منتخب العراق وصداع خط الدفاع... من كاساس إلى رهان أرنولد

ثم تحدث عبر مكبرات الصوت لتأكيد القرار، قائلاً: "بعد مراجعة الفيديو، تبيّن أن لاعب العراق رقم 2 (سولاقا) ارتكب مخالفة مسك متعمدة، وحرم السنغال فرصة تسجيل هدف محقق. ولا يوجد مدافعون لتغطية الموقف. لذلك، القرار النهائي هو البطاقة الحمراء." وحسم منتخب السنغال اللقاء بخمسة أهداف دون مقابل، ليعزز حضوره في العبور إلى الدور المقبل من البطولة، فيما ودع "أسود الرافدين" المسابقة بهزيمة ثالثة، بعد الخسارة في اللقاء الأول أمام النرويج 1-4، وضد فرنسا بثلاثية دون رد.

دلالات
المزيد في رياضة
نيمار مع رافينيا في تصفيات كأس العالم 2026، 8 سبتمبر 2023 (كارل دي سوزا/فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

من ميسي إلى رافينيا: الجانب المظلم من نفوذ الآباء في مسيرة اللاعبين

بيلسا خلال لقاء أوروغواي وإسبانيا، 26 يونيو 2026 (ديفيد راموس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مونديال 2026 يدخل دائرة التوتر: خلافات وصدامات تهزّ المنتخبات

هالاند في ملعب بوسطن في 26 يونيو 2026 (سيمون ستاكبول/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

لماذا كان هالاند بديلاً في مواجهة فرنسا؟ مدرب النرويج يجيب