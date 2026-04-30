خضيرة يعلن الوفاء لفريقه.. هل تغير كأس العالم أهدافه؟

- راني خضيرة، لاعب منتخب تونس ونادي يونيون برلين، يفضل البقاء مع فريقه الحالي رغم شائعات انتقاله إلى بوروسيا مونشنغلادباخ، مع احتمال تغيير موقفه بعد كأس العالم. - مونشنغلادباخ يسعى للتعاقد مع خضيرة لتعويض رحيل روكو ريتز، حيث يتناسب أسلوبه الدفاعي والقيادي مع احتياجات الفريق لتعزيز خط الوسط. - خضيرة يطمئن جماهير يونيون برلين بشأن استمراره، مؤكدًا تركيزه على مباريات الفريق، رغم أن سوق الانتقالات قد يحمل مفاجآت.

أكد الوافد الجديد على منتخب تونس لكرة القدم راني خضيرة (32 عاماً) أن أولويته تبقى الاستمرار مع فريقه نادي يونيون برلين الألماني، وذلك بعد شائعات انتقاله إلى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني الذي يستهدف التعاقد معه. وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، كان اللاعب التونسي واقعياً بشأن مستقبله القريب، حيث أكد أنه يفضل الاستمرار مع النادي، ولكن هذا المعطى قد يتغير مستقبلاً في حال تألق في كأس العالم مع "نسور قرطاج".

وأكد موقع وان فوتبول الإنكليزي، الأربعاء، أن اهتمام مونشنغلادباخ بالتعاقد مع خضيرة ليس من فراغ، إذ يحتاج النادي بشدة إلى سدّ الفراغ الذي سيتركه روكو ريتز الذي جرى تأكيد رحيله إلى لايبزيغ هذا الصيف مقابل حوالي 20 مليون يورو. ويتناسب أسلوب خضيرة، الذي يجمع بين الصلابة الدفاعية والقيادة الفطرية في خط الوسط، تماماً مع المواصفات التي تبحث عنها إدارة مونشنغلادباخ لتعزيز خط وسطها في الموسم المقبل.

وعند سؤاله عن مخاوف جماهير يونيون برلين بشأن رحيله المحتمل، فضّل اللاعب الدولي التونسي، الذي شارك مؤخراً في أولى مبارياته الدولية مع نسور قرطاج، عدم الخوض في الموضوع مع تأكيد احترافيته، وقال: "لا داعي للقلق، فأنا أركز على مباريات فريقي. أعتقد أن هذا هو الأهم في وضعنا الحالي". ويرتبط خضيرة بعقد مع فريقه إلى نهاية الموسم المقبل، وحسب الموقع الإنكليزي، فإن خضيرة سيواصل مع يونيون برلين بحكم قيمته في النادي، ولكن الميركاتو يشهد باستمرار الكثير من الأحداث المثيرة.