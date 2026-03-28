خضيرة وديوب وحسن في ظهور دولي أول.. سحر المونديال ينهي ترددهم

- حسم راني خضيرة قراره بتمثيل منتخب تونس بعد محاولات عديدة من الاتحاد التونسي، حيث استجاب لدعوة المدرب صبري اللموشي للمشاركة في التوقف الدولي الحالي، مما يعزز فرصه في المشاركة في كأس العالم 2026. - اختار عيسى ديوب تمثيل منتخب المغرب بعد تردد طويل، حيث كان يحلم بتمثيل فرنسا، لكن إصابات دفاع المغرب وقيادة محمد وهبي للمنتخب شجعته على الانضمام، مما يعزز دفاع "أسود الأطلس" بخبراته الكبيرة. - قرر هيثم حسن تمثيل منتخب مصر بعد منافسة مع تونس، حيث اختار الفراعنة في أول توقف دولي لعام 2026، ليكون إضافة قوية بفضل مهاراته الفنية العالية، مما يعزز فرص مصر في كأس العالم 2026.

أنهى راني خضيرة وعيسى ديوب وهيثم حسن الجدل، وحسم كل لاعب منهم جنسيته الرياضية. فبعد سنوات من التردد، اختار كل لاعب منهم المنتخب الذي سيُدافع عن ألوانه مستقبلاً في خطوة طال انتظارها نسبياً. ومن الواضح أن قرب كأس العالم 2026 جعل كل لاعب منهم يحسم موقفه رسمياً حتى لا يُضيع فرصة المشاركة في الحدث العالمي المرتقب، وهي فرصة قد لا تتكرر، خصوصاً أن البعض منهم سيجد منافسة شرسة في مركزه.

وحاول الاتحاد التونسي لكرة القدم إقناع راني خضيرة (32 عاماً)، بتمثيل "نسور قرطاج" منذ سنوات، وذلك بعد أن فشل في إقناع شقيقه الأكبر سامي خضيرة الذي اختار تمثيل منتخب ألمانياً، بما أنه كان يلعب لأكبر الفرق في العالم، ولهذا كان من شبه المستحيل إقناعه. كذلك فإنه كان أساسياً في صفوف منتخب "المانشافت". في الأثناء، لم يكن راني خضيرة نجماً كبيراً في كرة القدم الألمانية، وقدراته لم تسمح له بالانضمام إلى فريق من الصف الأول، وهو يلعب الآن لنادي يونيون برلين، وخاض عدداً قليلاً من المباريات مع منتخبات شبان ألمانيا، ورغم ذلك فقد رفض في عديد المناسبات المقترح التونسي، إلى أن فقدت الجماهير الأمل. وبعد نهاية كأس أفريقيا حصلت اتصالات جديدة، ولكن هذه المرة تفاعل اللاعب إيجابياً، فبعد تسرب صور تُظهر خضيرة في سفارة تونس بألمانيا للحصول على وثائق شخصية، نشر الاتحاد التونسي بياناً رحب من خلاله بقرار خضيرة تمثيل تونس، ووجه له المدرب صبري اللموشي دعوة ليكون حاضراً للمرة الأولى مع النسور خلال التوقف الدولي الحالي.

من جانبه، استجاب مدافع فولهام الإنكليزي، عيسى ديوب (29 عاماً)، لمحاولات الاتحاد المغربي لكرة القدم، وبعد أن رفض سابقاً فكرة تمثيل "أسود الأطلس"، كان هذه المرة متحمساً. ومع تولي محمد وهبي مهمة تدريب المنتخب، كان ديوب مفاجأة القائمة. وقد تردد اللاعب كثيراً، بما أنه كان يحلم بتمثيل منتخب فرنسا بعد أن لعب لمنتخبات الشبان في فرنسا، ورفض المقترح المغربي طويلاً قبل أن يُغير موقفه. وتزامنت هذه الخطوة مع إصابات طاولت نجوم دفاع المغرب. ويعتبر لاعباً مناسباً لخطط صاحب المركز الرابع في مونديال 2022، فهو يملك خبرات كبيرة، ستساعده على فرض نفسه وتقديم الإضافة سريعاً.

كذلك حسم المهاجم هيثم حسن (24 عاماً) قراره، واختار منتخب مصر على منتخب تونس. وكان الاتحاد التونسي قد حاول إقناع هيثم حسن بتمثيله، واجتهد من أجل الحصول على موافقته، ولكن اللاعب كان متردداً، وفي كل مرة كانت تنتشر أخبار تؤكد قرب إعلانه موقفه النهائي، إلا أنه يغيب عن القائمة. ومع دخول الاتحاد المصري على الخط، أصبح الأمر صعباً ومعقداً على الاتحاد التونسي، ليختار هيثم حسن في أول توقف دولي في عام 2026 بتمثيل منتخب الفراعنة. وبدوره، حسم لاعب ريال أوفييدو قراره في آخر توقف قبل إعلان القائمة التي ستشارك في كأس العالم 2026، وسيكون مكسباً مهماً للمنتخب المصري بفضل ما يملكه من قدرات فنية مميزة ومهارات عالية. وقد خاض هيثم حسن بعض المباريات مع منتخبات فرنسا للشباب.