خصم أوسيك يستعين بعمّ فيوري قبل النزال في مصر

قرر الهولندي ريكو فيرهوفن، الاستعانة بخدمات عمّ المُلاكم البريطاني، تايسون فيوري، قبل نزاله ضد غريمه الأوكراني أولكسندر أوسيك (39 عاماً)، الذي يستعد لخوض المواجهة في مصر يوم الثالث والعشرين من شهر مايو/أيار القادم.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أمس الأحد، أن بيتر فيوري عمّ الملاكم العملاق، تايسون فيوري، قرر الانضمام إلى فريق الهولندي ريكو فيرهوفن، من أجل الإشراف على تدريبه، قبل المواجهة المرتقبة ضد أوسيك في شهر مايو/أيار المقبل، إذ يأمل بطل العالم في الكيك بوكسينغ إلى حسم النزال أمام صاحب 39 عاماً.

وتابعت أن أوسيك سيواجه ريكو فيرهوفن في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر مايو، والفائز سيخطف لقب بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، الأمر الذي جعل الهولندي يستعين بخدمات بيتر فيوري، حتى يعمل على تطوير مهارات صاحب 36 عاماً، الذي يدرك جيداً بأن عليه الاهتمام بتطوير مهارته في الملاكمة، قبل المباراة الاحترافية الثانية في مسيرته.

وأوضحت أن ريكو فيرهوفن احتفظ بلقب بطولة "غلوري" للوزن الثقيل لأكثر من 11 عاماً، ويُعد أحد أعظم لاعبي الكيك بوكسينغ في تاريخ هذه الرياضة، لكنه توجه بعدها إلى الملاكمة، واستطاع تحقيق الانتصار في النزال الأول الذي خاضه، بعدما وجه ضربة قاضية إلى منافسه يانوس فينفيرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المواجهة، التي أقيمت في شهر إبريل/نيسان عام 2024.

وقال بيتر فيوري في حديثه مع الشبكة البريطانية: "لقد وصلت إلى العاصمة البريطانية لندن، وسأتوجه خلال الأيام القادمة للدخول في معسكر مغلق بهولندا، من أجل الإشراف على تدريب ريكو فيرهوفن، الذي يستعد إلى خوض نزال ضد أوسيك في مصر عند الأهرامات، ومتأكد أن تلك الليلة ستكون رائعة ولا يمكن نسيانها أبداً".