خصلات تُراوغ قبل الأقدام.. سر الشعر الطويل في ملاعب كرة القدم

- يُعتبر شد الشعر في كرة القدم ظاهرة مزعجة، حيث يستخدمها بعض اللاعبين لإيقاف الهجمات أو استفزاز الخصوم، كما حدث مع مارك كوكريلا في مباراة تشلسي ضد ليدز. - تكررت حالات شد الشعر في الدوري الإنجليزي، مثل طرد ليساندرو مارتينيز ومايكل كين بسبب هذه التصرفات، مما أثار اعتراضات واسعة. - لم تقتصر الظاهرة على كرة القدم الرجالية، بل امتدت إلى النسائية أيضاً، حيث شهدت مباريات دوري أبطال أوروبا للسيدات حالات طرد مشابهة، مما أثار جدلاً حول هذه السلوكيات.

يبرز عدد من النجوم في ملاعب كرة القدم العالمية بطول شعرهم الذي يمّيزهم بوضوح عن بقية اللاعبين، مثل مدافع تشلسي الإنكليزي مارك كوكريلا، والتونسي حنبعل المجبري لاعب بيرنلي الإنكليزي، وسابقاً الكولومبي كارلوس فالديراما مواطنه ريني هيغيتا، أو البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد لسنوات طويلة، وغيرهم من اللاعبين.

وإضافة إلى أن الشعر الطويل يميز اللاعبين، فإنه بات مشكلة لمنافسيهم، بما أن العديد منهم لا يتردد في مسك اللاعب من شعره، من أجل الحد من خطورته وإيقاف الهجومات أو استفزازه. وقد تكررت هذه الحالات في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وخاصة في الدوري الإنكليزي. وقد طالب لاعب تشلسي كوكوريلا بالحصول على ركلة جزاء في مواجهة ليدز في كأس الاتحاد، بعد مسكه من شعره من قبل منافسه، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وهو واحدة من حالات عديدة تعرض لها اللاعب الإسباني خلال مسيرته.

وقبل أيام قليلة طرد مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، بالبطاقة الحمراء المباشرة، بسبب شدّ شعر منافسه. فبعد تشتيت طويل للكرة من حارس مرمى ليدز، وجد المدافع الأرجنتيني نفسه في صراع هوائي مع دومينيك كالفيرت-لوين في دائرة المنتصف. ورغم أن أياً من اللاعبين لم يلمس الكرة في النهاية، أظهرت الإعادة التلفزيونية أن لاعب مانشستر يونايتد شدّ شعر اللاعب الإنكليزي. وبعد مراجعة اللقطات، اعتبر الحكم بول تيرني تصرف ليساندرو مارتينيز "عملاً عنيفاً" وأشهر له البطاقة الحمراء المباشرة. والطريف أن المهاجم كالفيرت-لوين هو نفسه الذي مسك كوكوريلا من شعره في مواجهة تشلسي الأخيرة، ولكنه لم يُطرد!

وتلقى لاعب إيفرتون مايكل كين بطاقة حمراء مباشرة بسبب مبارزة هوائية بدت بريئة مع لاعب وولفارهمبتون، تولو أروكوداري هذا الموسم. بعد أن تفوق عليه في الهواء، استشاط المهاجم النيجيري غضباً، والتفت إلى الحكم توماس كيرك ليشتكي من أن خصمه قد شدّ شعره. استدعاه الحكم، الذي أكد قيام المدافع الإنكليزي بشد شعره، وأشهر له البطاقة الحمراء، بعد أن شرح قراره لجميع الحاضرين في الملعب عبر مكبرات الصوت. وفوجئ لاعبو إيفرتون بالقرار، كما انتقد المدرب ديفيد مويس قرار الحكم بحدة، معتبراً أن المسك لم يكن متعمداً.

وطُرد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، البرتغالي جواو نيفيز، في الدقيقة 84 من نهائي كأس العالم للأندية بين فريقه وتشلسي، بعد أن شدّ شعر مارك كوكوريلا. واتُخذ القرار من قبل الحكم علي رضا فغاني في الدقيقة 84 بعد شدّ شعر كوكوريلا، الذي كان قد دفعه للتو. وقد أشهر الحكم البطاقة الصفراء في البداية، ثم غيّر قراره بعد التشاور مع الحكم في غرفة الفيديو المساعد.

وحصلت هذه الحالات مراراً في مباريات كرة القدم النسائية، ففي مباراة الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا التي جمعت بايرن ميونخ وبرشلونة على ملعب أليانز أرينا أمام 30 ألف متفرج يوم السبت الماضي، أثار طرد لاعبة بايرن فرانزيسكا كيت بسبب مسكها شعر منافستها سلمى بارالويلو، قبل أقل من خمس دقائق من نهاية المباراة، ضجة كبيرة في النادي الألماني، الذي كان متفوقاً في المباراة. وخلال بطولة أوروبا للسيدات في عام 2025، طُردت الألمانية كاثرين هندريش من الملعب بسبب قيامها بشد شعر إحدى لاعبات منتخب فرنسا.