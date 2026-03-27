خسارة السعودية أمام مصر برباعية تدق ناقوس الخطر قبل كأس العالم

- تعرض منتخب السعودية لخسارة كبيرة أمام مصر في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم 2026، حيث أظهر المنتخب المصري قوة هجومية رغم غياب محمد صلاح، مستغلاً هفوات الدفاع السعودي. - سجل منتخب مصر أربعة أهداف، حيث افتتح إسلام عيسى التسجيل، وأضاف تريزيغيه وزيزو وعمر مرموش الأهداف الأخرى، بينما لم يسدد المنتخب السعودي أي كرة بين الخشبات الثلاث. - أثارت الخسارة غضب الجماهير السعودية على مواقع التواصل، مطالبين بإقالة المدرب هيرفي رينار قبل كأس العالم.

تعرّض منتخب السعودية لخسارة كبيرة أمام نظيره المصري اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، خلال مباراة ودية جمعت الطرفين ضمن الاستعدادات القائمة لخوض غمار كأس العالم 2026 الذي ينطلق يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل، ويقام في ثلاث دول لأول مرة في التاريخ (الولايات المتحدة والمكسيك وكندا) بمشاركة 48 منتخباً.

وقدّم منتخب مصر الذي غاب عن صفوفه نجم ليفربول محمد صلاح مباراة كبيرة، بعدما أظهر لاعبو المدرب حسام حسن قوة هجومية كبيرة من خلال استغلال المساحات والهفوات الدفاعية القاتلة التي وقع بها منتخب السعودية، والمدرب الفرنسي هيرفي رينار، الذي بدا للجميع مشتتاً وغير قادرٍ على إدارة المواجهة بالشكل المطلوب حين دخلها بخمسة مدافعين قبل أن يضطر إلى إجراء تبديل مبكر عقب تلقي هدفين، بإخراج علي لاجامي وإقحام مروان الصحفي.

وبالعودة إلى أجواء المواجهة التي حضرها عدد كبير من جماهير منتخب مصر، تقدّم الفراعنة عن طريق لاعب سيراميكا كليوباترا، إسلام عيسى في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة حاسمة من نجم الأهلي أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف تريزيغيه الهدف الثاني عند الدقيقة 16 من ضربة رأسية عقب تمريرة عالية متقنة من محمد هاني.

ولم يتوقف زحف منتخب مصر الهجومي نحو مرمى منتخب السعودية، حين عاد زيزو إلى الظهور مجدداً من خلال هدف ثالث في الدقيقة 44 رفعه من فوق حارس المرمى نواف العقيدي، الذي ظهر بحالة سيئة في هذه المواجهة حين تلقى الهدف الرابع من تسديدة بعيدة المدى، كانت بالمتناول في الدقيقة 56، عن طريق نجم مانشستر سيتي عمر مرموش.

وشهدت المواجهة مشاركة اللاعب هيثم حسن المحترف في نادي ريال أوفيدو الإسباني لأول مرة في مسيرته، في الوقت الذي كشفت فيه المباراة عدم تسديد منتخب السعودية أي كرة بين الخشبات الثلاث، حيث افتقد الفريق بعضَ اللاعبين وعلى رأسهم القائد سالم الدوسري.

وسادت حالة من الغضب الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نهاية المباراة، إذ عبّر عدد كبير من مشجعي منتخب السعودية عن رفضهم بقاء مدرب منتخب المغرب السابق، هيرفي رينار على رأس الجهاز الفني قبل نحو شهرين على انطلاق بطولة كأس العالم.