- انتهت مواجهة قطر وسورية في كأس العرب 2025 بالتعادل 1-1، مما زاد تعقيد حسابات المجموعة الأولى التي تضم تونس وفلسطين، حيث يمتلك كل من سورية وفلسطين 4 نقاط، بينما قطر وتونس بنقطة واحدة فقط. - سيطرت قطر على المباراة بنسبة 62% وسجل أحمد علاء هدف التقدم في الدقيقة 77، لكن عمر خريبين عادل النتيجة لسورية بتسديدة قوية في الدقيقة 90. - المواجهات الحاسمة ستقام يوم 7 ديسمبر، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني، بينما يودع المنافسات من يحتل المركزين الثالث والرابع.

انتهت مواجهة قطر وسورية في كأس العرب 2025 بنتيجة التعادل 1-1، بعد مباراة مثيرة شهدت لحظات درامية في دقائقها الأخيرة ضمن المجموعة الأولى التي تضمّ أيضاً تونس وفلسطين، وبهذا التعادل، تأجل الحسم في المجموعة، وازدادت حساباتها تعقيداً قبل الجولة الثالثة، خاصة أن منتخبي نسور قاسيون والفدائي يمتلكان حالياً 4 نقاط مقابل نقطة للعنابي ونسور قرطاج، وهما اللذان سيلتقيان في الجولة الأخيرة.

ورغم سيطرة قطر على فترات طويلة من الشوط الأول والثاني ونجاحها في التقدم عبر أحمد علاء، الذي سجل هدفاً مهماً في الدقيقة 77 من ضربة رأسية مميزة، فإن المنتخب السوري رفض الخروج خالي الوفاض، ومع دخول المباراة لحظتها الحاسمة، ظهر النجم عمر خريبين ليخطف الأضواء، عندما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90، عجز الحارس القطري مشعل برشم عن التصدي لها رغم محاولته الوصول إليها.

وسيطر منتخب قطر بنسبة 62% وسدد 17 مرّة على المرمى، لكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الفوز، خاصة حين أطلق محمد ناصر المناعي تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، طار إليها إلياس هدايا بطريقة رائعة، ليبقي على نتيجة التعادل، حين حوّل الكرة إلى ركلة ركنية، لم تثمر بعدها عن تسجيل هدف.

ويتأهل من هذه المجموعة صاحبا المركز الأول والثاني، في حين يودّع المنافسات من يحتل المركزين الثالث والرابع، مع العلم أن المواجهتين الحاسمتين والأخيرتين ستقامان يوم الأحد 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على استاد البيت (تونس وقطر) والمدينة التعليمية بين فلسطين وسورية.