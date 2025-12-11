خريبين يبارك للمغرب وهدايا يبكي... وحريمات يؤكد: هدفنا لقب كأس العرب

- عمر خريبين، قائد منتخب سورية، يعبر عن فخره بأداء الفريق في كأس العرب 2025 رغم الخروج من ربع النهائي أمام المغرب، ويشكر الجماهير السورية على دعمهم المستمر، مشيراً إلى أن عدم مشاركته في بداية المباراة كان بسبب كسر في يده. - حارس مرمى سورية، إلياس هدايا، يظهر تأثره بعد الخسارة، معبراً عن رغبته في إسعاد الجماهير، ومؤكداً على قسوة كرة القدم رغم الجهود المبذولة. - قائد منتخب المغرب، محمد ربيع حريمات، يشيد بقوة المنتخب السوري ويعبر عن سعادته بالتأهل لنصف النهائي، مؤكداً على أهمية الصبر والخبرة في تحقيق الفوز.

تحدث قائد منتخب سورية عمر خريبين (31 عاماً) إلى وسائل الإعلام في منطقة الصحافيين المختلطة، بعد خروج كتيبة المدرب الإسباني خوسيه لانا من بطولة كأس العرب 2025، عقب الخسارة أمام منتخب المغرب بهدف مقابل لا شيء، اليوم الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة، عن مشاركة بلاده في هذه النسخة.

وقال عمر خريبين، في تصريحاته لقنوات الكاس القطرية: "خروجنا من كأس العرب 2025 عبارة عن تجسيد لكرة القدم، وأبارك لمنتخب المغرب التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وهو من أقوى الفرق في العالم، وبإذن الله ستكون هذه المشاركة بداية الخير للكرة السورية، وعدم لعبي في بداية اللقاء يعود إلى كسر في يدي، وتوقعنا أن تذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية".

وتابع عمر خريبين: "هذا حال كرة القدم، ونحن في منتخب سورية فخورون بكلّ ما قمنا به في كأس العرب 2025، ورسالتي إلى المشجعين السوريين، عبارة عن شكر كبير لهم، لأنكم حضرتم في جميع المواجهات، وكنّا نتمنى أن نرسم السعادة على وجوهكم، إلا أن هذا حال كرة القدم، وبحول الله سنعوّض الأمور في البطولات المقبلة".

ومن جهته، لم يستطع حارس مرمى منتخب سورية، إلياس هدايا، كبت مشاعره، بعدما ظهر باكياً أثناء حديثه مع قنوات الكاس: "كنت أريد رسم السعادة على وجه الجماهير السورية، لكن كرة القدم قاسية، إلا أنني أشكر جماهير بلدي، وكنا نرغب بإكمال رحلتنا في بطولة كأس العرب 2025، رغم أننا قدمنا كل شيء، لكن هذا حال كرة القدم".

وبدوره، قال قائد منتخب المغرب، محمد ربيع حريمات: "منتخب سورية قوي للغاية، وكنا نعلم مدى صعوبة اللعب ضده، لكننا استطعنا فك شفرة الدفاع الخاصة به، وأشكر جميع رفاقي في المباراة على ما قدموه، والجماهير التي حضرت بكثرة، ونعدها بأننا سنحاول أن ننافس حتى نحسم لقب بطولة كأس العرب، وضيّعنا الكثير من الفرص أمام سورية، والحمد لله بصبرنا وخبرتنا أنهينا كل شيء، وننتظر المنافس في نصف النهائي، ولا مشكلة لدينا في هويته".