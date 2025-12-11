خريبين يبارك للمغرب وهدايا يبكي... وحريمات يؤكد: هدفنا لقب كأس العرب

11 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:00 (توقيت القدس)
خريبين يتحدث مع أزارو بعد نهاية المباراة، 11 ديسمبر 2025 (يان كروغر/Getty)
خريبين يتحدث إلى أزارو بعد نهاية المباراة، 11 ديسمبر 2025 (يان كروغر/Getty)
تحدث قائد منتخب سورية عمر خريبين (31 عاماً) إلى وسائل الإعلام في منطقة الصحافيين المختلطة، بعد خروج كتيبة المدرب الإسباني خوسيه لانا من بطولة كأس العرب 2025، عقب الخسارة أمام منتخب المغرب بهدف مقابل لا شيء، اليوم الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة، عن مشاركة بلاده في هذه النسخة.

وقال عمر خريبين، في تصريحاته لقنوات الكاس القطرية: "خروجنا من كأس العرب 2025 عبارة عن تجسيد لكرة القدم، وأبارك لمنتخب المغرب التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وهو من أقوى الفرق في العالم، وبإذن الله ستكون هذه المشاركة بداية الخير للكرة السورية، وعدم لعبي في بداية اللقاء يعود إلى كسر في يدي، وتوقعنا أن تذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية".

وتابع عمر خريبين: "هذا حال كرة القدم، ونحن في منتخب سورية فخورون بكلّ ما قمنا به في كأس العرب 2025، ورسالتي إلى المشجعين السوريين، عبارة عن شكر كبير لهم، لأنكم حضرتم في جميع المواجهات، وكنّا نتمنى أن نرسم السعادة على وجوهكم، إلا أن هذا حال كرة القدم، وبحول الله سنعوّض الأمور في البطولات المقبلة".

ومن جهته، لم يستطع حارس مرمى منتخب سورية، إلياس هدايا، كبت مشاعره، بعدما ظهر باكياً أثناء حديثه مع قنوات الكاس: "كنت أريد رسم السعادة على وجه الجماهير السورية، لكن كرة القدم قاسية، إلا أنني أشكر جماهير بلدي، وكنا نرغب بإكمال رحلتنا في بطولة كأس العرب 2025، رغم أننا قدمنا كل شيء، لكن هذا حال كرة القدم".

