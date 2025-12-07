خريبين: ارتداء قميص فلسطين شرف.. وهذا رأي الدباغ في التأهل التاريخي

- عمر خريبين يعبر عن فخره بارتداء قميص منتخب فلسطين ويهنئ الشعبين السوري والفلسطيني بالتأهل لربع نهائي كأس العرب 2025، مشيداً بأداء المنتخب السوري الجديد الذي يضم مواهب شابة. - عدي الدباغ يحتفل بتصدر منتخب فلسطين للمجموعة الأولى، معتبراً ذلك إنجازاً تاريخياً يعكس تطور الرياضة الفلسطينية، ويستعد لمواجهة ربع النهائي. - كلا اللاعبين يؤكدان على صعوبة المجموعة التي ضمت قطر وتونس، ويعبران عن تطلعهم للمضي قدماً في البطولة بغض النظر عن المنافس القادم.

تحدث قائد منتخب سورية عمر خريبين (31 عاماً) عن شعوره بعد التأهل لربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، فيما احتفل مهاجم منتخب فلسطين عدي الدباغ بعدما تمكن "الفدائي" من التربع على عرش المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، جعلتهم يتقدمون إلى الدور القادم في المسابقة.

وقال عمر خريبين في تصريحاته لقنوات الكاس القطرية بعد نهاية اللقاء: "ارتداء قميص منتخب فلسطين شرف لي، وأبارك للشعبين السوري والفلسطيني التأهل لربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، والحمد لله استطعنا تحقيق هدفنا من المشاركة في هذه المسابقة، رغم أن المجموعة كانت صعبة للغاية بوجود قطر وتونس".

وتابع خريبين: "هدفنا الأساسي تحقق بالوصول إلى ربع نهائي كأس العرب 2025، رغم أننا نخوض البطولة بمنتخب سوري جديد، وعناصره أغلبهم مواهب شابة، ونريد الذهاب بعيداً، بغض النظر عمن سيكون ضدنا في مباراة ربع النهائي، سواء المغرب أو السعودية، لكن بالنسبة لنا، حققنا الأهم بفضل الجميع، وأبارك لشعبنا هذا التأهل".

ومن جهته، قال مهاجم منتخب فلسطين عدي الدباغ: "حققنا تأهلاً تاريخياً، ونقدمه هدية لجماهير شعبنا، رغم أن المجموعة كانت صعبة بسبب وجود تونس وقطر، لكن تصدرناها، وهذا فخر، ويدل على تطور الرياضة الفلسطينية، وسنبدأ الاستعداد لخوض المواجهة المقبلة في ربع نهائي كأس العرب اعتباراً من غدٍ، وننتظر معرفة منافسنا هل السعودية أم المغرب".

وختم عدي الدباغ حديثه: "في الشوط الأول، حاولنا إحراز هدف في شباك سورية، لكن مع الشوط الثاني عندما عرفنا أن منتخب تونس يتقدم بالنتيجة على قطر، حاولنا الحذر كثيراً حتى لا نتلقى الأهداف، والحمد لله استطعنا التأهل مع الأشقاء في منتخب سورية لربع نهائي بطولة كأس العرب، وكما قلت، ننتظر الآن معرفة منافسنا القادم".