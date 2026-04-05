خبير قانوني يكشف مصير شكوى الهلال ضد نهضة بركان

- أكد الخبير القانوني طارق العلايمي أن الاتحاد الأفريقي لن يناقض نفسه بشأن شكوى الهلال السوداني ضد مشاركة حمزة الموساوي، حيث التزم اللاعب وفريقه نهضة بركان بالإجراءات القانونية. - أوضح العلايمي أن الهلال لن ينجح في تغيير نتيجة المباراة، لأن نهضة بركان لم يرتكب أي خطأ، واستفاد من تأخر لجنة التأديب في الاستماع للاعب. - يمكن للهلال اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي بعد استيفاء الطعون، لكن يجب إثبات المسؤولية القانونية لفريق نهضة بركان، وهو أمر لم يتحقق بعد.

شرح الخبير في القانون الرياضي، التونسي طارق العلايمي، مصير شكوى الهلال السوداني، بشأن مشاركة لاعب نهضة بركان المغربي، حمزة الموساوي، في مباراة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت تأهل الفريق المغربي بعد التعادل (1ـ1) في المغرب ثم الانتصار (1ـ0) في رواندا. وتعتبر إدارة الهلال، أن اللاعب لم يكن مؤهلاً للمشاركة بعد ثبوت تناوله مواد منشطة.

وقال العلايمي لـ"العربي الجديد" تعقيبا على البيان: "لا أعتقد أن الاتحاد الأفريقي "كاف" سيناقض نفسه في هذا الملف، لأن اللاعب وفريقه نهضة بركان، التزما بكل الإجراءات التي حددها الاتحاد الأفريقي عبر لجنة التأديب. فبعد ثبوت إيجابية التحليل الذي خضع له اللاعب، سُلطت عليه عقوبة احترازية أولية، وهي الإيقاف لمدة 30 يوماً، ثم تولى رئيس لجنة التأديب بما يملكه من صلاحيات قانونية، (تنص اللائحة في المادة 12 الفقرة الأولى الحرف (د) أنها تمنح الاختصاص لرئيسة لجنة الانضباط بإلغاء التدبير المؤقت المعلن لإيقاف اللاعب لمدة 30 يوماً وإعلان أي تدبير مؤقت منفرداً)، تعليق نفاذ العقوبة الإيقاف الاحترازي الأولي، فأصبح اللاعب مؤهلاً رياضياً للمشاركة، باعتبار عدم وجود أي قرار أولى أو نهائي، يُعلق مشاركته مع فريقه".

وتابع الخبير في القانون الرياضي مؤكداً: " لم يرتكب اللاعب أو فريقه خطأ، بما أن اللجنة هي التي تأخرت في الاستماع إليه، وبالتالي استفادا من المهلة التي تمتعا بها. ولهذا فإن طعن الهلال لن يقود إلى تغيير نتيجة المباراة، لأن الفريق المغربي لم يكن مخطئاً بل احترم الإجراءات، لأن لجنة التأديب عبر رئيسها، تملك وحدها حق رفع العقوبة".

وبشأن لجوء الهلال إلى محكمة التحكيم الرياضي، أكد العلايمي، أنه بعد استيفاء كل الطعون أمام هياكل التقاضي في الاتحاد الأفريقي، يمكن له التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي، وفق عديد الشروط الإجرائية والأصلية، أهمها أن تُثبت المسؤولية القانونية الكاملة لفريق نهضة بركان في مشاركة لاعب وهو تحت طائلة عقوبة تأديبية، وهو أمر لم يتحقق لحدّ الآن، على ضوء المعطيات الأولية. ما يفيد أن وضعية اللاعب وفريقه قانونية، ما دام لم يصدر أي قرار وقتي أو نهائي يوقف نشاط لاعب، والخطأ الإداري إن تم إثباته، متسبب فيه الاتحاد الأفريقي وليس النادي واللاعب. وقد أكد نادي الهلال اليوم الأحد، أنه بعد عديد المراسلات إلى الاتحاد الأفريقي، تم تحديد جلسة يوم 9 إبريل الحالي، من أجل النظر في اعتراض الفريق على مشاركة الموساوي.