خبير قانوني يشرح قرار الكاف... هل كانت هزيمة السنغال قانونية؟

- قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتبار منتخب المغرب فائزاً في نهائي كأس أمم أفريقيا كان مفاجئاً وغير متوقع، حيث استند إلى انسحاب لاعبي السنغال بشكل مؤقت وليس نهائي. - علي عباس، المختص في القانون الرياضي، أكد أن القرار غير مبرر لأن المباراة استمرت بشكل طبيعي ولم يُعاين الحكم انسحاباً نهائياً. - أمام منتخب السنغال خيار وحيد وهو اللجوء إلى المحكمة الدولية الرياضية "كاس" للطعن في القرار، مستندين إلى حيثيات قانونية مشابهة لقضية نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019.

أكد المختص في القانون الرياضي التونسي علي عباس أن قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، القاضي باعتبار منتخب المغرب فائزاً في نهائي كأس أمم أفريقيا، وإقرار هزيمة منتخب السنغال جزائياً بنتيجة (3ـ0)، كان مفاجئاً نسبياً وغير متوقع. وكان الاتحاد الأفريقي أعلن، مساء الثلاثاء، أن لجنة الاستئناف نظرت في اعتراض المغرب على الأحداث التي شهدها النهائي لتُصدر مجموعة من القرارات بخصوص هذه المباراة التي أثارت جدلاً واسعاً في العالم، بعد انسحاب عدد من لاعبي السنغال من الميدان، وعودتهم إلى حجرة الملابس قبل العودة إلى الميدان.

وقال علي عباس في تصريح خاص بـ"العربي الجديد" عقب صدور القرار مساء الثلاثاء: "يُعتبر القرار غريباً وغير متوقع، لأن تبرير الهزيمة الجزائية استند إلى اعتبار ما حصل انسحاباً أو رفضاً للعب، في حين أن الحالتين لا تنطبقان على الوقائع، بما أن المباراة تواصلت بشكل عادي، ورفض اللعب يجب أن يكون مُستمراً ونهائياً، ويكون بعد معاينة الحكم والتنبيه على الفريق بالعودة، وفي حال عدم عودته، يكون رفضاً نهائياً ويترتب عنه هزم جزائي. ولكن ما حصل كان مختلفا تماماً، فقد رجع اللاعبون وتواصلت المباراة وانتهت بشكل طبيعي، ولهذا لم يكن الرفض نهائياً، ولم تقع معاينة الرفض من قبل الحكم، وبالتالي لا توجد أسباب ليخسر منتخب السنغال".

وسيكون أمام منتخب السنغال حلّ وحيد، وهو اللجوء إلى المحكمة الدولية الرياضية "كاس" باعتبارها الهيئة الأخيرة المخوّلة النظر في مثل هذه النزاعات، وذلك بعد الاطلاع على حيثيات القرار والأسباب القانونية التي اعتمدتها لجنة الاستئناف. وسبق للمحامي التونسي أن رافع في ملف مشابه خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي الرياضي، وذلك بعد انسحاب الفريق المغربي من اللقاء في عام 2019، وقد كسب الترجي الرياضي النزاع القانوني بقرار من المحكمة الرياضية الدولية.