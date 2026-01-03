خبيب نورمحمدوف.. مقاتل بالصدفة تحوّل إلى بطل لا يُهزم

- خبيب نورمحمدوف كان يطمح في الأصل ليصبح لاعب كرة قدم، لكن تأثير والده وبيئته في داغستان دفعاه نحو الفنون القتالية، حيث تعلم أهمية الاحترام والانضباط. - يرفض خبيب الاستعراض والصراعات المصطنعة، ويؤمن بالاحترام المتبادل، مما ينعكس في تدريبه لفريقه حيث يشدد على التعلم من الآخرين. - بعد اعتزاله، انتقل لدور المدرب وأسس مشروعاً رياضياً في داغستان لتدريب الشباب، مركزاً على الاستمرارية وتعليم الجيل الجديد السعي نحو القمة.

قال نجم الفنون القتالية السابق، خبيب نورمحمدوف (37 عاماً)، إن حلمه الرياضي لم يبدأ داخل قفص القتال، مؤكداً أن كرة القدم كانت ولا تزال رياضته المفضلة. وخلال افتتاح اليوم الثاني من قمة الرياضة العالمية في دبي، أوضح نورمحمدوف أن طموحه في طفولته لم يكن التتويج بلقب الفنون القتالية، بل أن يصبح لاعب كرة قدم، مشيراً إلى أن هذا كان حلمه في سنواته الأولى.

وبيّن نورمحمدوف، بحسب صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الجمعة، أن تحوله إلى عالم الفنون القتالية جاء لاحقاً، بفعل البيئة التي نشأ فيها والعائلة التي ينتمي إليها، موضحاً أن مسيرته مقاتلاً لم تكن خياراً مخططاً له منذ البداية، ولخّص تجربته بالقول: "تحولت إلى مقاتل بالصدفة"، في إشارة إلى أن بعض المسارات الرياضية تفرض نفسها على أصحابها بحكم الظروف. ووُلد خبيب ونشأ في داغستان، حيث لا تُعَدّ الرياضة نشاطاً جانبياً، بل أسلوب حياة. وقال حول هذا: "وُلدت وكان والدي مدرباً"، وهو تفصيل شكّل مسار حياته بالكامل. فعبد المنعم نورمحمدوف لم يكن مجرد مدرب، بل كان خبيراً في عدة رياضات، من المصارعة إلى الجودو والسامبو، إلى جانب كونه شخصية صارمة ومنضبطة. ولم يذكر خبيب ذلك على سبيل الشكوى، بل بكونه قاعدة تأسيسية لمسيرته.

واستحضر خبيب علاقته بوالده، بوصفها مدرسة مستمرة، مستعيداً موقفاً شكّل شخصيته، قائلاً: "في سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة تعتقد أنك تعرف كل شيء، وتحاول تقديم النصائح لوالديك". كان والده يتركه يتحدث، ثم يختصر الدرس بقوله: "نصيحة جيدة، الآن أذهب ونفّذ ما قلته لك". ومن هنا، يشرح خبيب فلسفة ينقلها اليوم إلى فريقه: "لا يوجد ما يُسمى بحرية الرأي بين الآباء والأبناء. علينا أن نتقبل ونتعلم". وفسّر هذا النهج نظرته لمعنى الاحترام، حتى في لحظات الانتصار. خبيب يرفض فكرة الاستعراض والصراعات المصطنعة، متسائلاً بابتسامة خفيفة: "أن تكون صديقاً لشخص نافسته؟ هذا الشخص حاول كسر وجهك".

وأكد خبيب أنه لم يفكر مطلقاً في العودة إلى المنافسة بعد اعتزاله، موضحاً أن قراره كان واضحاً وحاسماً، نابعاً من احترامه لوالده وكلمته وإرثه. وقال: "عندما اعتزلت، لم أفكر قَطّ في العودة"، مشيراً إلى أن بعض المقاتلين يخوضون نزالاً إضافياً يسيء إلى تاريخهم، وهو ما لم يرغب في الوقوع فيه. لكن الاعتزال لم يكن انسحاباً من المشهد، بل على العكس، انتقل خبيب إلى دور أكثر تعقيداً، واعترف بأن "التدريب أصعب بكثير"، موضحاً أن المقاتل داخل القفص يعتمد على نفسه فقط، بينما المدرب لا يملك سوى التوجيه والكلام، وهو ما يستنزفه ذهنياً. وأضاف: "بعد كل ذلك أحتاج إلى أسبوع كامل، أشعر بأنني مُستنزف"، ورغم ذلك يواصل عمله، إيماناً منه بأن الوقت حان لرد الجميل.

وفي داغستان، لم يعد مشروع خبيب نورمحمدوف مجرد فكرة، بل أصبح واقعاً ملموساً. ففي صالاته الرياضية، يتدرب مئات الشبان الذين يحلمون بالسير على خطاه أو على خطى زميله، إسلام ماخاتشيف. يراقبهم بمزيج من الفخر والمسؤولية، مدركاً أن القلة فقط ستصل إلى القمة، لكن الأهم أن يجد الجميع من يعلّمهم كيف يحاولون. وفي ختام حديثه، لم يتطرق خبيب إلى الألقاب أو الأحزمة، بل تحدث عن الاستمرارية والإرث، وعن عدم قطع الخيط الذي أوصله إلى ما هو عليه اليوم، ليختصر فلسفته بجملة واحدة: "كل شيء يأتي في وقته".