خانيونس يتوج بلقب البطولة التنشيطية في أول منافسة بعد حرب الإبادة

حصد فريق شباب خانيونس لقب كأس البطولة التنشيطية لخماسيات كرة القدم بعد فوزه على شباب جباليا بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت على صالة نادي خدمات النصيرات وسط حضور رسمي وجماهيري كبير، في أول نشاط تنافسي يقام في قطاع غزة منذ حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

وبدأ لاعبو فريق خانيونس المباراة بقوة بعدما تقدّم نجم الفريق خالد القوقا بالهدف الأول، قبل أن يستعيد ثوار الشمال توازنهم بهدفين متتاليين سجلهما مؤمن زيدان ومحمد الترامسي لينتهي الشوط الأول بتقدم جباليا 1-2، ومع انطلاق الشوط الثاني، عاد القوقا لإدراك التعادل لشباب خانيونس، قبل أن يضيف بهاء السباخي الهدفين الثالث والرابع لتنتهي المباراة بفوز فريقه 4-2.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمد أبو شهلا، ومحمود الصواف، وعبد السلام أبو سليسل. وقال الاتحاد الفلسطيني للعبة حول هذه المنافسة: "تكتسب هذه النسخة من البطولة أهميتها، كونها المسابقة الرسمية الأولى التي تُقام في قطاع غزة بعد توقف قسري للنشاط الرياضي دام لعامين نتيجة العدوان الإسرائيلي. ويمثل نجاح التنظيم رسالة قوية حول إرادة المنظومة الرياضية الفلسطينية واتحاد كرة القدم، وقدرتها على استئناف الحياة والمنافسة رغم التحديات الكبيرة".

وكان النشاط الرياضي في قطاع غزة قد توقف خلال الفترة الماضية بسبب حرب الإبادة، والعدوان الإسرائيلي على المرافق الرياضية وكذلك استهداف مقرّات الأندية وحتى أعضاء الحركة الرياضية الفلسطينية من لاعبين وحكام وأطفال في الأكاديميات.