خاميس رودريغيز يحصل على فرصة العودة إلى الليغا

- خاميس رودريغيز، قائد منتخب كولومبيا، يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني بعد مشاكله مع ليون المكسيكي، حيث تلقى عرضاً من فالنسيا الذي يسعى للاستفادة من خبرته في "الليغا" لتحقيق أهدافه في مونديال 2026. - فالنسيا يسعى لضم رودريغيز لتعزيز الفريق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، حيث جمع الفريق تسع نقاط فقط في عشر مباريات، ويعتبر رودريغيز خياراً مثالياً بفضل خبرته في صناعة اللعب. - رودريغيز يرحب بالعرض الإسباني بشرط الحصول على شارة القيادة والمشاركة في أكبر عدد من المباريات، استعداداً لكأس العالم 2026.

حصل قائد منتخب كولومبيا خاميس رودريغيز (34 عاماً)، على فرصة للعودة مرة أخرى إلى منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما بات قريباً من الرحيل عن فريق ليون المكسيكي، الذي دخل في مشاكل مع إدارته وجهازه الفني بسبب عدم قدرته على حجز مكان في التشكيلة الأساسية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الأربعاء، أن خاميس رودريغيز حصل على عرض فعلي من قِبل إدارة نادي فالنسيا التي تراقب النجم الكولومبي وتعلم أن عقده ينتهي في نهاية العام الحالي ما يجعله لاعباً حراً يمكنه الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، ما يعني أن صانع الألعاب لديه فرصة مثالية للعودة إلى "الليغا" مرة أخرى وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية وخوض المواجهات، لأن هدفه الأساسي يتمثل في المشاركة بمونديال 2026.

وتابعت أن خاميس رودريغيز لعب مع ليون المكسيكي 32 مباراة، وسجل خمسة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة، قبل أن يجد نفسه حبيس دكة البدلاء، ما أثار غضبه واستياءه، ليدخل في مشاكل مع الإدارة، التي لا تريد تجديد عقده، الأمر الذي جعل فالنسيا الإسباني يتحرك من أجل العمل على تقديم عرض يجعل صاحب الـ34 عاماً يوافق على العودة مرة أخرى إلى منافسات "الليغا"، التي يعرف جيداً كيف يلعب فيها، بعدما سبق له الاحتراف مع ريال مدريد.

وأوضحت أن تحرك إدارة نادي فالنسيا نحو النجم الكولومبي يعود إلى حاجتها الضرورية لقائد حقيقي يعرف جيداً كيف يفرض الإيقاع في غرفة تبديل الملابس، وسط الظروف الصعبة التي يعيشها "الخفافيش" هذا الموسم، بسبب جمع الفريق تسع نقاط فقط في عشر مواجهات خاضها حتى الآن، ويُعد رودريغيز خياراً مثالياً، بحكم خبرته في صناعة اللعب والتحكم في وسط الملعب.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن خاميس رودريغيز لن يرفض نهائياً عرض نادي فالنسيا الإسباني، لأنه يريد العودة إلى منافسات الليغا، لكنه سيضع العديد من الشروط، أبرزها حصوله على شارة القيادة، مع خوضه أكبر عدد ممكن من المواجهات، لأن هدفه الحقيقي هو الاستعداد بشكل تام وكامل، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي يريد المشاركة فيها وهو في قمة جاهزيته البدنية.