خاميس رودريغيز يحسم الجدل ويضع حداً للشائعات حول اعتزاله

- خاميس رودريغيز ينفي شائعات اعتزاله كرة القدم، مؤكداً أنه لا يفكر حالياً في إنهاء مسيرته، وأن ما يُتداول حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، مشدداً على قدرته على المنافسة. - اللاعب الكولومبي يعبر عن استيائه من المعلومات المضللة التي تُنشر دون تدقيق، مؤكداً أن قراراته بشأن مستقبله الكروي تعود له وحده، وأنه لا يزال يملك سنوات إضافية في الملاعب. - خاميس يواصل تدريباته بشكل طبيعي، مشيراً إلى جاهزيته البدنية والفنية، ومؤكداً أن قرار اعتزاله لم يُتخذ بعد وأنه مستمر في مسيرته الاحترافية.

وضع النجم الكولومبي خاميس رودريغيز (34 عاماً)، حداً للشائعات التي تحدثت عن اقتراب اعتزاله كرة القدم، مؤكداً أنه لا يفكر حالياً في إنهاء مسيرته، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة. ويأتي ذلك بعد تداول تقارير إعلامية أشارت إلى احتمال اقتراب لاعب خط الوسط، الذي ينشط حالياً في الدوري الأميركي للمحترفين، من إعلان اعتزاله، وهي أخبار نفى صحتها بشكل قاطع، مشدداً على أنه ما زال يشعر بقدرته على المنافسة.

ونقل موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، تصريحات للاعب السابق في ريال مدريد، عبّر فيها عن استيائه من هذه الشائعات، موضحاً أنه لم يسبق له الحديث عن اعتزال وشيك، وأن ما نُشر في هذا السياق مجرد معلومات مضللة يتم تداولها دون تدقيق. وقال خاميس إن قراراته بشأن مستقبل مسيرته الكروية تعود له وحده، مؤكداً أنه لا يزال يملك سنوات إضافية في الملاعب، وأن كل ما يُتداول حول اقتراب نهاية مشواره غير صحيح، معتبراً أن هذه الأخبار قد تضر بصورة بلاده والجماهير التي تصدقها.

وأضاف اللاعب أنه يواصل تدريباته بشكل طبيعي ويقدم أفضل ما لديه يومياً، مشيراً إلى أن جاهزيته البدنية والفنية تسمح له بالمشاركة وتقديم الإضافة، سواء لعب دقائق قليلة أو كثيرة، مع ضرورة الاستعداد الدائم للتأثير في المباريات. كما أوضح خاميس أنه يدرك المرحلة العمرية التي يمر بها، وأنه يفكر في مستقبله بهدوء، لكنه في الوقت ذاته واثق من أن ما ينتظره سيكون إيجابياً، مؤكداً أن قرار اعتزاله لم يُتخذ بعد وأنه مستمر في مسيرته الاحترافية.