- خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، ينتقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حلمي طولان بعد الخروج المبكر من كأس العرب، مشيراً إلى أن المجاملات والمصالح تسيطر على إدارة الكرة المصرية. - جاد الله يشكك في كفاءة طولان، متسائلاً عن إنجازاته السابقة مع المنتخبات أو الأندية، ويعتبر تعيينه نتيجة للمجاملات وليس الكفاءة. - يبرز الفارق بين طولان ومدرب الأردن جمال السلامي، حيث اعتمد طولان على قائمة مليئة بالمجاملات، مما أثر سلباً على أداء اللاعبين في البطولة.

شنّ جناح وهداف الأهلي المصري في الثمانينيات، خالد جاد الله (70 عاماً)، هجوماً عنيفاً على الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان (76 عاماً)، عقب الخروج المهين من الدور الأول لبطولة كأس العرب في قطر، إثر الهزيمة الثقيلة، التي تلقاها "الفراعنة" بثلاثة أهداف دون رد أمام منتخب الأردن، والتي تعتبر الخسارة الأكبر في تاريخ مواجهات الكرة المصرية أمام "النشامى".

وقال جاد الله، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد": "إن الخروج المبكر من كأس العرب نتاج طبيعي لمنظومة كروية تدار بالمجاملات، وتحكمها المصالح، دون النظر لمصلحة الكرة المصرية. المسؤولون عن الكرة في مصر لم يمارسوا اللعبة، ووجودهم يمثل لغزاً كبيراً لجماهير مصر، التي خرج منتخبها بهذا الشكل المهيُن، رغم أنه كان من المفترض أن ينافس على لقب البطولة". وأضاف: "لم أجد إجابة عن بعض الأسئلة، مثل: هل السيرة الذاتية لحلمي طولان تشهد على إنجازات مع منتخبات وطنية أو أندية؟ هل قاد أي فريق تولى تدريبه إلى منصة التتويج بأي بطولة؟ هل كان لاعباً فذاً؟ الإجابة لا للأسف الشديد، ولكن أتت به المجاملات على رأس الجهاز الفني لمنتخب بحجم منتخب مصر".

وتابع: "إن مباراة الأردن كشفت الفارق بين طولان والمدير الفني لمنتخب الأردن، المغربي جمال السلامي، الذي يتولى تدريب ثلاثين لاعباً، ليصبح نجوم الفريق المنافس على مستوى فني وبدني متقارب، بينما توجه حلمي طولان إلى قطر بقائمة طغى عليها المجاملات والترضية، بجانب التعامل مع البطولة كأنها تجريبية وودية، وبالتأكيد نالت هذه الاستراتيجية الكارثية من معنويات اللاعبين، حتى أصحاب الخبرات، مثل: محمد النني وأكرم توفيق ومحمد جابر ميدو وحسام حسن".