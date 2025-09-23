حين يقهر فيرستابن المنطق... هل يحقق حلم اللقب الخامس؟

- يواصل ماكس فيرستابن كتابة فصول جديدة في مسيرته في "فورمولا 1"، حيث يسعى للفوز بلقبه الخامس رغم فارق النقاط الكبير مع المتصدر أوسكار بياستري. - رغم هيمنة مكلارين، استطاع فيرستابن تقليص الفارق إلى 69 نقطة بعد جائزة أذربيجان، بفضل أدائه المميز في باكو، بينما فشل بياستري في إحراز نقاط. - جمع فيرستابن 255 نقطة من أصل 272 لفريق ريد بول، مما يعكس قدرته على المنافسة حتى دون امتلاك أسرع سيارة، معززاً آماله في قلب موازين البطولة.

يواصل السائق الهولندي، ماكس فيرستابن (27 عاماً)، كتابة فصول جديدة من مسيرته الاستثنائية في عالم "فورمولا 1"، في الوقت الذي يظنّه كثيرون أمراً مستحيلاً. ومع تبقي سبعة سباقات وثلاثة "سبرينت" على نهاية موسم 2025، فتح بطل العالم أربع مرات نافذة أمل للفوز بتاجه الخامس هذا العام، رغم فارق النقاط، أمام متصدر البطولة أوسكار بياستري.

وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الاثنين، فرغم هيمنة فريق مكلارين المطلقة هذا الموسم وسرعة سيارته في المضمار، استطاع فيرستابن بخبرته ومهارته تقليص الفارق إلى 69 نقطة فقط بعد جائزة أذربيجان الكبرى، بعد أن قدّم عرضاً رائعاً في مضمار باكو، محققاً انتصاراً مميزاً من البداية حتى النهاية، فيما فشل بياستري في إحراز أي نقطة بعد حادث في المنعطف الأول، واكتفى لاندو نوريس بنقاط قليلة، لم تؤثر على الوضع العام.

وتُظهر الأرقام حجم إنجاز فيرستابن هذا الموسم، إذ حصد وحده 255 نقطة من أصل 272 نقطة لفريق ريد بول، رغم أن سيارته ليست ضمن أفضل ثلاث سيارات في البطولة، بحسب المراقبين. وأعاد هذا التفوق الشخصي التذكير بقدرة الهولندي على صنع الفارق، حتى دون امتلاك أسرع سيارة على الحلبة، وهو ما فعله منذ انطلاقة الموسم، وليس فقط في الجولات الأخيرة.

ومع أن الفارق في النقاط لا يزال كبيراً، فإنّ الأداء المتصاعد لفيرستابن في السباقات الأخيرة، خاصة في مونزا وباكو، عزز من آماله في قلب موازين البطولة، خصوصاً حال تحسّن أداء سيارة ريد بول في الجولات المقبلة. فبينما يحتل الفريق المركز الرابع في ترتيب الصانعين، يبدو أن فيرستابن يلعب في بطولة خاصة به، وكل شيء يبدو ممكناً في الأسابيع الحاسمة المقبلة.