حين همس جوردان في أذن إدواردز... وصية قد تغيّر مستقبله

- أنتوني إدواردز، نجم مينيسوتا تمبروولفز، تلقى نصائح ثمينة من الأسطورة مايكل جوردان، حيث علّمه حركات فريدة في كرة السلة، مما يعزز ثقته ويحفزه لتحقيق إنجازات كبيرة في مسيرته. - إدواردز، الذي يتمتع بثقة عالية، يعتبر الصيف الماضي نقطة تحول في مسيرته، حيث أضافت نصائح جوردان بعداً جديداً لأدائه، مما يجعله يشعر بأنه قد يسير على خطى الأسطورة. - بينما يستعد مينيسوتا لموسم جديد، يحمل إدواردز في جعبته إيماناً متجدداً بقدراته، مدفوعاً بتوجيهات جوردان، مما يجعله يطمح لكتابة اسمه في تاريخ كرة السلة.

يحلم كل نجم شاب في كرة السلة بسماع كلمة أو إشارة، أو حتى نصيحة، من الأسطورة الأميركية، مايكل جوردان (62 عاماً)، لأن أي لاعب يعرف أن أحد أعظم الرياضيين في التاريخ لا يمنح وقته أو أسراره بسهولة، لكن الوجه الجديد لفريق مينيسوتا تمبروولفز أنتوني إدواردز عاش هذه اللحظة النادرة في صيفٍ قد يحدد شكل مسيرته المقبلة.

وفي جلسة إعلامية مع فريقه، بدا إدواردز مختلفاً، لأنه كان يتحدث بثقة، لكن بلمسة حماس طفولي يخفيها بالكاد، وهو يروي تفاصيل لقائه مايكل جوردان، عندما قال في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الأربعاء: "علّمني كيف أتحرك وأطلق فوق المدافعين"، قالها وهو يبتسم، قبل أن يضيف: "معظم اللاعبين يستخدمون الجزء السفلي من الظهر عند التمركز، لكنه كان يستند إلى الجزء العلوي من ظهره. هذا ما جعل حركته فريدة وصعبة الإيقاف".

وتبدو الكلمات بسيطة للوهلة الأولى، لكن لمن يعرف كرة السلة جيداً، فهي تعني الكثير، لأن جوردان لم يكن مجرد هداف، بل كان يملك أسراراً صغيرة في الجسد والذهن صنعت لاعباً عظيماً وأسطورة لا تتكرر، ويدرك إدواردز أن تلقي مثل هذه الوصية هو امتياز لا يناله إلا القلائل، خاصة أنه وضع "تمبروولفز" على أعتاب إنجاز تاريخي، في الموسم الماضي، حين كانوا على بُعد خطوات من نهائي المؤتمر الغربي، قبل أن يوقفهم أوكلاهوما سيتي ثاندر، لكن تلك الخيبة لم تحبط إدواردز، بل أشعلت داخله ناراً أكبر، بعدما أكد أنه لم يسمح لأي لاعب بأن يعمل أكثر منه في الصيف، وأن كل يوم في التدريبات هو معركة شخصية ليصبح أقوى وأسرع وأكثر صلابة.

ويشعر إدواردز الذي لا يخفي ثقته، وربما غروره الرياضي، بأن هذا الصيف لم يكن عادياً. فقد حصل على دفعة إضافية، لا من المدربين أو زملائه، بل من الرجل الذي يرمز إلى القمة المطلقة، إذ لم يمنحه جوردان مجرد حركة فنية، بل منحه شعوراً بأنه يستحق المقارنة، وأنه قد يسير يوماً على الدرب نفسه، لأن البعض قد يقول إن الحديث عن "خليفة جوردان" أصبح تقليداً يتكرر مع كل موهبة جديدة، لكن هناك شيئاً مختلفاً في هذه القصة، فالمقارنة لم تأتِ من الإعلام فقط، بل من علاقة مباشرة، من حوار قصير ترك أثراً عميقاً، وبينما يستعد مينيسوتا لموسم جديد مليء بالطموحات، يبدو أن إدواردز بات يحمل في جعبته سلاحاً جديداً، وربما إيماناً أكبر بأنه ليس بعيداً عن أن يكتب اسمه في التاريخ.