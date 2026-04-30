- ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز منتخب أستراليا تحت 17 عاماً للسيدات بنتيجة 22-0 أمام جزر ماريانا الشمالية، واعتبره خاسراً 0-3 بسبب إشراك لاعبة غير مؤهلة قانونياً. - اكتُشف عدم أهلية اللاعبة بعد إصابتها بالجفاف ونقلها للمستشفى، حيث تبين أنها مثلت منتخب دولة أخرى سابقاً، مما يخالف لوائح الفيفا رغم حملها جواز سفر أسترالي. - سحب الاتحاد الأسترالي اللاعبة وأبلغ الآسيوي بالخطأ، مما خفف العقوبة إلى غرامة مالية رمزية، بينما حقق منتخب جزر ماريانا الشمالية فوزاً تاريخياً.

تحوّل ما كان يُعدّ في وقت سابق فوزاً تاريخياً كاسحاً لمنتخب أستراليا تحت 17 عاماً للسيدات، المعروف باسم "جونيور ماتيلداس"، إلى واحدة من أغرب الوقائع في كرة القدم الدولية الحديثة، بعدما ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتيجة الفوز الكبير 22-0 أمام جزر ماريانا الشمالية، واعتبر المنتخب الأسترالي خاسراً بنتيجة 0-3 على الورق.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية الأربعاء، فقد أُقيمت هذا المباراة قبل نحو ستة أشهر في الصين ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، وشهدت تفوقاً واضحاً وكبيراً للمنتخب الأسترالي في مباراة بدت من طرف واحد، عكست الفارق الكبير في المستوى والإمكانات بين المنتخبين، لكن التطورات اللاحقة قلبت النتيجة رأساً على عقب. وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بعد ثبوت إشراك أستراليا لاعبة غير مؤهلة قانونياً للمشاركة في المباراة، ما أدى إلى اعتبار النتيجة إدارياً لصالح منتخب جزر ماريانا الشمالية بنتيجة 3-0.

وبحسب التفاصيل، بدأت القضية بعد إصابة إحدى اللاعبات الأستراليات بالجفاف ونقلها إلى المستشفى، وخلال حديث عابر بين أحد أفراد الجهاز الفني ووالدة اللاعبة، تم اكتشاف أن الأخيرة سبق أن مثلت منتخب دولة أخرى في العام السابق، ما يجعلها غير مؤهلة وفق لوائح الاتحاد الدولي "فيفا". ورغم أن اللاعبة وُلدت في أستراليا وتحمل جواز سفر أسترالياً وتقيم في البلاد منذ طفولتها، إلا أن خطأً إدارياً من اتحاد دولة أخرى، وفق التقرير نفسه، أدى إلى عدم اكتشاف التعارض في بيانات الأهلية.

وإثر ذلك، سارع الاتحاد الأسترالي إلى سحب اللاعبة من البطولة وإبلاغ نظيره الآسيوي بالخطأ بشكل رسمي، وهو ما ساهم في تخفيف العقوبة، حيث احتفظ المنتخب الأسترالي بتأهله للبطولة القارية، مع فرض غرامة مالية رمزية بلغت 1000 دولار فقط، مقابل تحويل نتيجة المباراة إلى خسارة إدارية. وفي المقابل، حقق منتخب جزر ماريانا الشمالية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، إذ اعتُبرت هذه النتيجة أول فوز له على أستراليا في أي فئة عمرية، رغم أنه لم يسجل فعلياً أي هدف في المباراة، في واقعة تُجسد أحد أكثر التحولات غرابة في سجلات كرة القدم الدولية.