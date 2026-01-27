حيدر عبد الكريم يعزز حضور نجوم الكرة العراقية في الدوري السعودي

- أعلن نادي النصر السعودي عن التعاقد مع اللاعب العراقي حيدر عبد الكريم من نادي الزوراء بعقد يمتد لموسمين ونصف، مما يعزز الحضور العراقي في دوري المحترفين السعودي. - يواصل اللاعبون العراقيون تألقهم في الدوري السعودي، حيث يبرز إبراهيم بايش مع نادي الرياض، وعلي جاسم مع نادي النجمة، وعلي عدنان مع نادي الوحدة، مما يعكس تطور المواهب العراقية في المسابقات السعودية. - شهد الدوري السعودي تجارب احترافية ناجحة لعدد من اللاعبين العراقيين مثل نشأت أكرم وسعد عبد الأمير وسيف سلمان، مما يعزز الروابط الرياضية بين العراق والسعودية.

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع اللاعب العراقي حيدر عبد الكريم (21 عاماً)، قادماً من صفوف نادي الزوراء. وكتب النادي "العالمي" عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "وقعت إدارة شركة نادي النصر عقداً رسمياً مع لاعب نادي الزوراء العراقي حيدر عبد الكريم، وذلك بعقد يمتد لموسمين ونصف. دعواتنا لنجمنا بالتوفيق مع ناديه العالمي".

وعزز عبد الكريم الذي يعتبر أحد أبرز مواهب الكرة العراقية في الوقت الحالي الحضور العراقي في دوري المحترفين السعودي، حيث يواصل إبراهيم بايش تألقه رفقة نادي الرياض، الذي خاض معه 11 مواجهة هذا الموسم في الدوري، سجل فيها هدفاً واحداً كان في اللقاء الأخير مع المتصدر نادي الهلال، فيما يُقدم الجناح علي جاسم مستويات مميزة رفقة نادي النجمة، الذي لعب معه 17 لقاءً في الدوري، سجل فيها أربعة أهداف في شباك القادسية والخلود والاتفاق والفتح، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب علي عدنان الدفاع عن شعار نادي الوحدة في مسابقة دوري الدرجة الأولى، بحسب إحصائيات "ترانسفير ماركت".

ومن قبلهم، تألق العراقي نشأت أكرم مع نادي النصر السعودي، قبل أن يكمل مشواره في صفوف الشباب، وبعد ذلك جاء الدور على سعد عبد الأمير، الذي لعب مع أندية القادسية والأهلي والشباب، فيما احترف سيف سلمان في الدوري السعودي من بوابة نادي الاتحاد، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي هجر. ومثل المدافع سعد ناطق نادي الباطن السعودي ولعب بعدها أيضاً في صفوف نادي أبها، فيما كانت لمروان حسين تجربة احترافية قصيرة مع نادي الخليج السعودي، وبعده مثل الظهير الأيمن علاء مهاوي نادي الباطن السعودي خلال صيف 2017.